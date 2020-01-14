美國總統安全事務助理：“特朗普向金正恩轉達重啟談判的意願”. January. 14, 2020 07:52. by 華盛頓=常駐記者李正恩、申娜莉記者 lightee@donga.com,journari@donga.com. 美國總統國家安全事務助理羅伯特·奧布賴恩（照片）表示，美國向朝鮮轉達了重啟無核化談判的意願。但是，朝鮮通過外務省顧問金桂寬的談話事實上拒絕了這壹要求，因此預計很難找出處於膠著狀態的朝美談判的突破口。 奧布賴恩當地時間10日在接受美國網絡媒體Axios的采訪時表示：“我們與朝鮮進行了接觸，轉達了希望延續去年10月在瑞典斯德哥爾摩舉行的談判的意願。”接著他解釋說：“通過各種渠道，我們傳達了希望重啟談判和履行朝鮮國務委員會委員長金正恩對韓半島無核化承諾的意思。”該采訪是12日報道的。 他雖然沒有提及美國向朝鮮傳達這壹意思的時間和方式，但很有可能是特朗普總統在金正恩生日（8日）時發送的生日祝賀信息中包含了上述內容。Axios也提到了特朗普總統的生日祝賀信息，並解釋說：“特朗普總統似乎想依賴他與殘酷的朝鮮獨裁者的熱乎的個人關系。” 奧布賴恩還對金正恩沒有送出去年年底預告的“聖誕禮物”（挑釁）表示出了慎重的期待。他分析說：“這是壹個積極而鼓舞人心的信號。”但他同時表示，“這並不意味著未來不會進行某種測試”，同時透露了朝鮮挑釁的可能性。 但是金桂冠在11日的談話中似乎向特朗普總統表明了有似回應的、詳細記錄了朝鮮對此的立場，表明了拒絕對話的意思。金桂冠明確表示：“朝美之間要想重新建立對話，只有在美國完全同意我們提出的條件的情況下才有可能。”韓東大學教授樸元坤（音）表示：“朝鮮很清楚，美國沒有（大幅讓步）的想法，也沒有辦法大幅讓步。所以闡明了長期的正面突破路線。” 在這種情況下，朝鮮外宣媒體“回音”13日批判韓國是“美國的第51個州”，稱韓國在沒有美國允許的情況下無法決定是否重啟韓美聯合軍事演習，並用實名指責了韓國國防部長官鄭景斗。

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