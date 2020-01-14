“龍珠寺三世佛會圖是正祖時期金弘道團隊的作品”. January. 14, 2020 07:52. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 立體的佛祖和菩薩的模樣看起來像是文藝復興時期的歐洲聖畫的京畿華城市龍珠寺大雄殿後佛幀。利用西洋畫技法，被解釋為20世紀初作品的這幅別具一格的幀畫，被分析為是1790年檀園金弘道(1745~?)等圖畫署畫員主導繪制的宮中繪畫傑作。 漢城大學藝術系教授姜寬植在國立中央博物館發行的學術雜誌《美術資料》最新一期上刊載的論文中稱，“龍珠寺《三世佛會圖》是金弘道、李命基、金得臣等宮廷畫員和與王室親近的畫僧們一起全面運用正祖(1752~1800年)時代發達的西洋畫法，創造了佛畫史上史無前例的新樣式。” 龍珠寺是正祖將父親思悼世子的墳墓顯隆園(隆陵)轉移到華城後，為祈求冥福而設立的寺院。被稱為《三世如來體幀》的該幀畫因為沒有記錄畫家等的畫記，所以圍繞制作時期一直爭論不休。姜教授在論文中特別關註“主上殿下(正祖)壽萬歲，慈宮殿下(惠慶宮洪氏)壽萬歲，王妃殿下(孝懿王後)壽萬歲，世子殿下(今後的純祖)”這一寫在畫中央的祈禱文。姜教授表示：“把位階處於下方的慈宮寫在王妃前面，很有可能是因為正祖生前的指示。”更何況，姜教授對這幅佛畫進行紅外線攝影後發現，祈禱文原本是“主上 王妃 太子”的長壽祈願書，之後覆蓋並修改成現在的樣子。姜教授認為，竣工第二年的1791年1月，正祖來到龍珠寺，看到祈禱文句後，很有可能指示讓人將自己的母親加入其中。 也有人反駁說，1800年之前，因為純祖是世子冊封前的元子身份，所以制作時期是在那以後。但論文卻寫道：“對《韓國的佛畫》(前40冊)收錄的朝鮮佛畫的祈禱文進行了全面調查，結果在18世紀與世子的存在與否無關，按照慣例將主上、王妃、太子放入祈禱文中。”1825年，龍珠寺住持登雲在《龍珠寺寺跡記》中寫道，這幅畫是金弘道創作的。水原府官廳記錄中也記載，正祖任命金弘道等為監董，管理畫佛畫相關事務。據說，監董不僅擔負監督的職責，也有自己親自繪畫的職責。

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