伊朗反政府示威升級，有報道稱“警察甚至向示威隊發射實彈”. January. 14, 2020 07:52. by 李世亨, 金潤鍾 turtle@donga.com,zozo@donga.com. 伊朗政府承認擊落烏克蘭客機後，伊朗國內反政府示威加劇。部分示威現場還出現了警察發射實彈的報道，因此很多人擔心會發生人命損失。 據《紐約時報》12日報道，12日，伊朗首都德黑蘭市中心的阿紮迪廣場、德黑蘭大學、沙希德·貝赫什蒂理工大學等地舉行了大規模反政府示威。克爾曼沙、西拉茲、塔布裏茲和伊斯法罕等其他城市也發生了示威。反政府組織“國民抵抗委員會（NCRI）”當天表示，至少17個省發生了示威。 警察用催淚瓦斯和橡皮子彈鎮壓了示威民眾。據悉，壹些警察甚至發射了實彈，態度強硬。英國《衛報》報道說，警察向德黑蘭主要地鐵站發射了催淚瓦斯，因此部分示威民眾無法正常呼吸，發出尖叫。 示威民眾對伊朗政府在客機墜毀初期隱瞞擊落事實感到憤怒，並罕見地要求最高領袖哈梅內伊下臺。在政教合壹的伊朗，僅批評最高領導人就最高可被判處2年徒刑。 有人擔心，如果示威進壹步擴散，伊朗政府可能會采取不分青紅皂白的鎮壓行動。雖然伊朗政府予以否認，但據路透社報道，由於經濟困難等原因，自去年11月15日反政府示威開始後，在鎮壓過程中僅兩周就有1500人死亡。 在這種情況下，2016年在巴西裏約熱內盧奧運會跆拳道57公斤級比賽中獲得銅牌的伊朗首位女子奧運會獎牌得主阿麗紮德（22歲）幹脆宣布流亡。她對社交媒體說：“我不想成為虛偽、撒謊、不正義的，只是表面文章的伊朗的壹部分。我要離開伊朗”，直接針對伊朗政府。去年將阿麗紮德評選為“年度世界100位女性”的英國廣播公司（BBC）報道說，阿麗紮德目前正在荷蘭進行訓練。有分析認為，此次反政府示威以年輕人為主，因此預計阿麗紮德宣布流亡將掀起軒然大波。 西方國家敦促伊朗參加談判。美國總統特朗普當天在推特上留言說：“（談判）完全取決於他們，但核武器不行。不要殺死示威民眾”，敦促與美國進行談判。英國、法國、德國等西歐國家也通過聯合聲明表示：“敦促伊朗改變所有違反核協議的措施，完全遵守協議。為了中東的穩定，我們已經做好了與伊朗進行談判的準備。” 伊拉克巴格達北部駐有美軍的拜萊德空軍基地當天再次遭到火箭彈襲擊。據美聯社報道，8枚俄制喀秋莎火箭彈擊中基地，包括兩名軍官在內的4名伊拉克士兵受傷。

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