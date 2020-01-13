盡情嘲笑韓國卻執迷“特朗普交情”，朝鮮的傲慢和卑躬屈膝. January. 13, 2020 07:31. by 李哲熙記者 klimt@donga.com. 朝鮮11日以外務省顧問金桂冠的名義發表談話，針對韓國進行赤裸裸的批評，稱“不要瞎摻和”。此舉確認了了朝鮮“通美封南（與美國溝通但排斥韓國）”政策的基調。與此同時，談話再次強調朝美首腦之間的交情，但也聲稱，“想要再次實現朝美對話，只有在美國完全同意我們提出的要求的條件下才有可能。” 這壹談話雖然借早巳退出壹線的閑人名義發表，但這是進入新年以來朝鮮首次對外發布的信息。其契機是前壹天青瓦臺國家安保室長鄭義溶透露，美國總統特朗普向朝鮮發送了對國務委員會委員長金正恩的生日祝賀，朝鮮因此對韓國政府進行了盡情嘲弄。談話在談到韓國傳達者的作用時稱之為“鬧騰”“咋咋呼呼”“不想成為傻瓜，最好自重身份”，進行了盡情嘲笑。 但是朝鮮想說話的對象是美國。與韓方的通知不同，朝鮮特地宣傳收到了特朗普總統的親筆信，誇耀朝美首腦之間的親密關系。朝鮮稱，兩位首腦之間存在所謂的“特別聯系通道”，兩人之間的關系是“全世界都承認”。這相當於承認，在推遲大型挑釁、制造持久戰的局面下，金正恩信得過的唯壹壹條線工具就是與特朗普總統的關系。 同時，談話聲稱朝鮮在過去的朝美對話中壹直在受騙，稱金正恩不會“以私人感情為基礎談論國家大事”。這是朝鮮再次擡高了朝美會談的重啟條件。去年2·29歲河內會談破裂時，朝鮮聲稱不會進行拿解除對朝制裁和廢棄寧邊核設施進行交換的談判。朝鮮的意思，是最終孤註壹擲，也不再需要朝美工作磋商、再加上上韓國的三方談判，再次直接進入首腦之間的談判。 朝鮮方面此次也在猛烈批評的同時，把它當作對美“求愛”的借口。對弱者毫不留情，對強者卑躬屈膝，這是朝鮮的典型伎倆。被朝鮮用來與美國溝通交流的第壹塊跳板，也是韓朝關系。當然，取決於將來韓國政府在什麽位置上如何行動，韓國也有可能恢復斡旋者、推動者的地位。但如果把對朝認識停留在壹年半之前平壤的盛情款待中，韓國只會成為朝鮮順手的玩物。

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