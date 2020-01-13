現代汽車：“5年內將在美國市場銷售100萬輛汽車”. January. 13, 2020 07:32. by 金道炯 dodo@donga.com. “我們註意到，以帕利塞德(Palisade)上市為契機，乘坐豐田、本田、雪佛蘭的美國顧客正在轉向現代汽車。隨著高級車捷恩斯的飛躍，到2025年，將力爭在美國市場實現100萬輛的銷量。” 這是9日(當地時間)在美國加利福尼亞州芳泉谷的現代汽車美國銷售法人(HMA)見到的現代汽車北美地區本部長兼全球首席運營官(COO)何塞•穆諾茨和捷恩斯北美地區首席執行官(CEO)馬克•德勞索異口同聲表明的美國汽車市場分析和未來目標。 現代汽車去年在美國銷售了71.7萬輛汽車。在美國整體汽車市場比2018年縮減1.1%的情況下，現代汽車的銷量反而增加了4.7%，出現了明顯的反彈。 大型運動型多功能車(SUV)帕利塞德去年下半年在美國市場上市，在SUV全系列車型中，伊蘭特(美國名ELANTRA)的銷量達到了16.8萬輛，途勝銷量為13.7萬輛，帶動了整體銷售量。與日本及美國品牌展開激烈競爭的帕利塞德自上市以來，每月銷量都在5000輛以上，可謂功不可沒。 穆諾茨本部長表示，“在美國主要汽車公司紛紛放棄轎車的情況下，對於即將進入正式營銷的新型索納塔，經銷商的反應相當不錯。”在SUV陣容的完善上，現代汽車推出了索納塔和伊蘭特等轎車新車，預計今年的銷售目標為72.8萬輛，比去年增加2.5%。 攻占美國市場的另一個王牌是高級車品牌捷恩斯。捷恩斯去年僅G70、G80、G90三款轎車就售出2.1萬多輛，與2018年的1萬多輛相比，銷量翻了一番多。作為首款SUV車型，GV80將在今年夏天投放美國市場，並再次躍躍欲試。德勞索CEO強調表示：“豪華運動轎車G70銷售第一年就橫掃了包括‘2019年北美年度轎車’獎在內的主要獎項，競爭力得到了認可。現在是在美國市場拓展捷恩斯品牌定位的好機會。”

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