美國似乎兩次發送祝賀金正恩生日的信息. January. 13, 2020 07:33. by 韓相準 alwaysj@donga.com. “我們已經直接收到了美國總統的親筆信。” 朝鮮外務省顧問金桂寬在11日的談話中，就美國總統唐納德•特朗普發來的祝賀朝鮮國務委員長金正恩生日的信息發表了上述講話。青瓦臺國家安保室長鄭義溶表示，在訪美期間我們收到特朗普總統發給金正恩主席的生日祝賀信息，並把相關信息轉達給了朝鮮，但朝鮮方面稱“已經從美國那裏直接得到了”，事實上否認了青瓦臺的說明。 綜合多名政府相關人士的說明，如金桂寬所表明的那樣，朝鮮可能是收到了兩條祝賀金委員生日的信息。韓國政府一位高層負責人表示：“通過朝-美渠道傳遞了一條信息，而通過南北渠道我們又向朝鮮轉達了鄭室長訪美期間從特朗普那裏收到的祝賀信息。” 當初，青瓦臺對特朗普總統發來的祝賀金委員長生日的信息感到高興。結束訪美後於10日回國的鄭室長在回國記者會上首先提到了特朗普總統的祝賀信息。他認為，在朝-美對話陷入僵局的情況下，通過首腦間的“自頂向下法”，可以期待對話取得進展。 但是，金桂寬表示另外收到了特朗普總統的信息，對韓國方面轉達的信息諷刺說：“韓國當局非常興奮，全身顫抖，用緊急通知文告知了我們。”因此，外交界部分人士指出，是不是鄭室長明知朝-美間存在熱線，但想強調韓國的中間人作用，並強調“通過我們轉達了生日祝賀信息”？青瓦臺解釋稱，“不知道(特朗普)發送兩條信息的先後關系。”

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