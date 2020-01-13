低頭的伊朗：“將處罰炸毀客機的責任人”. January. 13, 2020 07:33. by 李世亨 turtle@donga.com. 伊朗政府當地時間11日表示，從德黑蘭霍梅尼國際機場起飛後不久墜毀、導致176人死亡的烏克蘭航空公司客機，是被失誤擊落的。 伊朗軍方當天通過國營電視臺表示：“擊落烏克蘭客機是因為人為失誤造成的。”伊朗總統哈桑·魯哈尼通過推特表示：“將查明是誰導致了這壹巨大的悲劇和不可饒恕的錯誤，將予以處罰。”魯哈尼總統還向因敘利亞內戰和開發核武器而於2012年與伊朗斷交的加拿大總理特魯多打電話表示道歉，表明了徹底查清真相的決心。在這壹事故中，有63名加拿大籍乘客遇難。 美國10日宣布對伊朗制裁新措施，把包括伊朗最高國家安全會秘書阿裏·沙姆哈尼在內的8名伊朗高級官員和鋼鐵企業等17個機構列為制裁對象，與他們交易的人也將面臨制裁。

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