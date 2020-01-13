國內重肺炎疑似患者與“新型冠狀病毒”無關. January. 13, 2020 07:33. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 據悉，從中國湖北省武漢市回來後出現肺炎癥狀的30多歲女性與“新型冠狀病毒(Novel Coronavirus)”無關。此前，中國衛生當局於9日表示，肺炎患者集體發病是因為感染了新型冠狀病毒。 12日，疾病管理本部針對去年12月13~17日去過武漢的中國籍女性A某(36歲)進行了“泛冠狀病毒(Pan-Coronavirus)”檢查。該檢查可確定是否感染了各種類型的冠狀病毒。A某的情況有所好轉，於11日出院。疾病管理本部負責人表示，“雖然無法確定具體原因，但至少可以確認不是冠狀病毒。” 疾病管理本部要求中國衛生當局共享有關新型冠狀病毒的基因信息。但是，中方尚未公開相關信息。另據中國武漢市衛生健康委員會公布，感染新型冠狀病毒的61歲男性肺炎患者9日死亡。但是，考慮到尚未確認人與人之間的傳播事例，而且3日以後也沒有出現新增患者，所以疾病管理本部計劃維持目前水平的檢疫措施。

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