特朗普和鄭義溶的"閃電會晤”，應積極應對美方加大的霍爾木茲派兵期待. January. 11, 2020 08:41. . 美國總統特朗普昨天在白宮會見了為進行韓美日三國高級別磋商而訪問美國的青瓦臺國家安保室長鄭義溶。特朗普突然出現在了鄭室長與白宮國家安保助理和日本國家安全保障局長會面並進行三國高級別磋商的場合。特朗普總統席間強調，韓國和日本是美國在印度太平洋地區最堅強的同盟。 雖然特朗普總統具體說了些什麽並未公開，但分析認為，他直接與鄭室長等人會面，是在間接地表示美國對霍爾木茲海峽派兵、駐韓美軍防衛費分攤問題、朝美核談判等堆積如山的同盟懸案的高期待。 就霍爾木茲派兵問題，韓國政府也不能盲目推遲決定。此前，韓國政府壹直在討論改變青海部隊作戰範圍等問題。現在應該把加強韓美同盟放在第壹位，首先表現出積極參與的意誌。至於派兵部隊的規模、時間、方法等，不要急於求成，應該慎重研究，但也要考慮作為國際社會負責任國家要做貢獻的義務。1991年海灣戰爭時，日本雖然捐獻了130億美元的巨額資金，但由於沒有參加多國部隊，被華盛頓嘲笑為“ATM（現金提款機）外交”。這壹次，日本決定派遣自衛隊。 韓國70%的中東產原油和30%的天然氣通過霍爾木茲海峽進口。不僅要確保能源的穩定，還要尋找能動性地實現青海部隊活動目的之壹的“國民安全保護”的最佳方案。因為安全非常重要，所以需要周密的準備和磋商，細致地限制派兵目的，活動範圍也要避開紛爭核心地區。 隨著中東危機的加劇，霍爾木茲派兵問題逐漸轉變為朝核、駐韓美軍防衛費分攤額磋商等復雜交織的韓美兩國之間的函數關系。霍爾木茲派兵將對對文在寅總統新年南北經濟合作構想表現出否定態度的美國態度和無核化談判的動力恢復產生影響。但是，面對2月底的議會選舉，也要防範伊朗對與美國合作提出警告的冒險主義。考慮緊張程度降低的時期，保護居住在中東地區的韓國僑民的安危，才是首要課題。

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