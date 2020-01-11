誰說當時我們不是這樣？. January. 11, 2020 08:42. by 金鍾錫 kjs0123@donga.com. 變身為“綜藝小苗子”的前籃球代表隊教練許載（55歲）並不總是走花路。曾經叱咤賽場的他，在考慮退役的30多歲時，坐在板凳上的時間也增加了。雖然身為不能保證參賽的第六名球員，但平生第壹次經歷反而培養了自己。“平時經常對候補選手後輩們說這樣的話。‘休息了壹段時間才出來，就只能打成這樣嗎’。”真正輪到我到了這壹處境，臉自然火辣辣的。”也就是說，作為替補上場的他，汗流浹背，投籃也不投好，很難控制平衡。從此以後，他不再對後輩們胡亂說話了。 許丁茂教練在脫掉隊服後，作為職業籃球KCC隊主教練，取得了兩次冠軍、壹次亞軍的成績。他是第壹個在1997年創立的職業籃球賽中以選手和教練的身份全部奪冠的人。“回想球員的晚年，惜字如金，為球員帶來悲歡離合，這對球隊的戰鬥力有很大幫助。”這樣看來，許丁茂的電視形象與作為籃球記者觀察了近20年的球員時期的華麗形象大相徑庭。他被稱為“籃球總統”“籃球九段”，攪動對方防守的耀眼個人技術、爆發性的投籃等，都充滿了領袖風範。兇狠的目光像激光。無論額頭被磕破、鮮血直流，還是手指折斷，他都是堅守球場的拼搏精神的代名詞。 但是電視人許載卻有些疏忽。眾所周知，他是有名的酒徒。對方防守隊員甚至開玩笑說，因為從他嘴裏散發出酒味，所以無法阻止。最近播放節目的前壹天，他壹點酒都不沾，上這樣的綜藝節目，就像傻傻的“許呆萌”。讓人無語的踢空或是像鄰家大叔壹樣的溫暖微笑，不禁讓人忍俊不禁。與獨斷專行者、獨角戲角色相去甚遠。將兩個兒子都培養成籃球明星的許丁茂說：“對孩子們說，要關心隊友，要先敞開耳朵而不是嘴。”說不定，他是在以在鏡頭前放下權威的方式以身作則。 以排球名將而出名的鎮川國家代表選手村長申致容（65歲），在進入新年後變得和許丁茂壹樣忙碌。因為7月東京奧運會在即，周圍人的關心度越來越高。辛村長在過去四年裏率領太極戰士們流汗苦練，在擔任三星火災隊主教練時，以制造冠軍而聞名。他足足執教了20年球隊，取得了77連勝，8次V聯賽，共16次登上冠軍寶座。與選手的溝通和徹底的管理排球起到了主要作用。 本賽季職業排球男子組7支球隊的主教練中，有6人是辛村長的弟子。申村長如果見到成為教練的弟子，就會像口頭禪壹樣強調。“讓他們說話小心點。如果對選手們說‘為什麽連這種東西都做不好’‘如果我做的話會做得更好’，只會招來反感。前面說完‘是’‘是’，背轉身就哼著‘妳自己好好幹吧’。”這是在長期的教練生涯中領悟到的真誠建議。他說：“面包和金錢不是年輕人的全部。尊重和傾聽是指導的基礎。只有打動球員的心，才能贏得比賽。”在冬季體育之花籃球和排球界風靡壹時的許教練和辛村長。雖然項目不同，但是在球場內外長時間處於頂峰的秘訣，有些地方十分相似。 現在是以新年覺悟的宏大題材下各種決心的時期。比往年提前的春節也即將到來。全家人聚在壹起，就像過節壹樣豐盛的宴席壹樣，也會展開豐盛的言談宴。過去馬克吐溫曾這樣說過：“如果人需要多說話，可能就會長成兩張嘴和壹只耳朵。”不管是哪壹代人。

한국어