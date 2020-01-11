美、加聲稱“烏克蘭客機遭伊朗導彈襲擊”. January. 11, 2020 08:42. by 朴湧 parky@donga.com. 美國和加拿大當局下決論稱，當地時間8日在伊朗德黑蘭墜毀的烏克蘭航空公司的客機是被伊朗導彈擊落的。 《紐約時報》9日援引美國官員的話說，“伊朗防空系統SA-15發射的兩枚俄制導彈擊落了客機”。《紐約時報》還公開了事發當時拍攝的長達19秒的視頻。美國總統特朗普當天在白宮會見記者時說，“另壹方可能有人犯了錯誤”，把矛頭對準了伊朗。 在此次事件中失去生命的176人中，繼伊朗（82人）之後死亡人數最多的是加拿大（63人），加拿大也把原因歸結為伊朗導彈。加拿大總理賈斯汀·特魯多在記者招待會上說：“我們從加拿大情報部門和盟國那裏獲得了幾份情報”，“這些證據表明客機是被伊朗的地對空導彈擊中墜毀的。這似乎是偶然發生的事情。”烏克蘭國家安全和國防委員會書記奧列克西·達尼洛夫談到，事故原因的主要假設包括俄制“托爾”等地對空導彈襲擊。 伊朗當局對此予以否認，稱這是“極大的謊言（big lie）”。伊朗政府發言人阿裏·拉維耶伊說，這是“針對伊朗的心理戰”，伊朗將允許事故當事國參與調查。美國聯邦交通安全委員會和事故飛機制造公司波音公司決定參與事故調查。

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