秋美愛提前封殺檢特偵組，檢察機關對青瓦臺進行搜查. January. 11, 2020 08:42. by 申東秦, 黃聖皓 shine@donga.com,hsh0330@donga.com. 法務部長秋美愛10日向大檢察廳下達了特別指示，在另行成立非職務制的調查組織時，要事先得到法務部長的批準。分析認為，這是為了事前阻止檢察總長尹錫烈接受被降職到地方的檢察長組成特別調查組。 法務部當天下午1點40分通過“法務部長特別指示”公告表示：“非職務制調查組織在例外情況緊急、不可避免的情況下，必須得到人事、組織等檢察事務的最高監督者法務部長的批準。”法務部決定在修改總統令《檢察廳事務機構相關規定》時，明文規定上述內容。 雖然正式理由是法務部正在推進的縮小檢察機關直接調查部門等檢察機關改革基調的延長線，但很多人分析說，這是為了控制在大檢察廳設立獨立調查機構的檢察總長的調查裁量權。 根據大檢察廳的慣例，檢察總長為了處理有可能引起國民疑惑或引起社會關註的重大問題，可以在大檢察廳暫時運營具有獨立地位的特別調查本部。可以任命高檢長或檢察長為特別調查本部長，聽取調查結果報告。 檢察機關內外以尹光雄、韓東勛、朴贊浩等檢察長為中心組成了特別調查組，繼續調查曾指揮青瓦臺“平息柳在秀監查疑惑”和蔚山市長介入選舉疑惑的大檢察廳領導層人事變動。根據秋美愛的特別指示，如果沒有得到部長的批準，那麽成立特別調查組本身就是“不履行指示”，有可能成為懲戒的理由。 當天上午，尹光雄再次對青瓦臺進行了扣押搜查。首爾中央地方檢察廳公共調查2部（部長檢察官金泰恩）對涉嫌在2018年6•13地方選舉之前幫助蔚山市長宋哲浩設計選舉公約的時任青瓦臺高級行政官張煥錫的工作地——青瓦臺自治發展秘書官室進行扣押搜查。這是現政府執政以來第三次對青瓦臺進行扣押搜查。前壹天對張煥錫的住宅和政府首爾辦公大樓內的總統直屬國家均衡發展委員會辦公室進行扣押搜查後，僅過壹天就前往青瓦臺，開始搜集證明介入選舉嫌疑的資料。

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