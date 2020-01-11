通過“決勝球”拯救球隊的李東俊. January. 11, 2020 08:18. by 李承鍵 why@donga.com. “因為是球隊在本次大會的第一場比賽，我們配合得並不好。我們將徹底備戰與伊朗隊的第二場比賽，必須無條件戰勝對手。” 從控球率67.6%(韓國)VS32.4%(中國)來看，雖然壓倒了對方陣營，但卻很難打開對方的球門。90分鐘常規時間過後，比分依舊為0比0，似乎會與同組實力最弱的中國隊握手言和。 包括傷停補時在內，痛快地結束郁悶的93分鐘的是在下半場第13分鐘替換上場的李東俊(23歲•釜山)。事實上，在最後一次進攻中，他接到金鎮圭(釜山)的傳球，在禁區右側晃過一名防守隊員後，冷靜地將球踢入球門左側死角。這是一粒讓如果再堅持幾十秒，原本可以拿到1分的中國隊變得茫然若失的“(足球中的)決勝球”。 10日淩晨(韓國時間)，憑借李東俊的出色表現，在泰國松克拉的坦蘇拉農體育場結束的亞洲足球聯盟(AFC)23歲以下錦標賽(東京奧運會預選賽)小組賽C組第一輪比賽中，韓國隊以1比0戰勝中國隊。在此前進行的比賽中，同組的伊朗隊和烏茲別克斯坦隊1比1戰平，由此韓國隊成為C組的第一名。在與中國隊的歷史戰績(23歲以下代表隊)中，韓國隊以11勝3平1負的絕對優勢繼續領跑。 李東俊在去年的K2聯賽比賽中，以攻擊點(進球或助攻)全體第2位(13球7次助攻•國內第1位)的成績當選為最有價值球員(MVP)。因為是第二級聯賽，雖然沒有受到太多關註，但在關鍵時刻，卻讓中國隊再次想起“恐韓癥”，足見其存在感。隨著釜山隊去年成功升級，今年球隊將征戰K1聯賽。 畢業於釜山下屬的開成高中的李東俊在各年齡段的代表隊中都有著出色的表現。在2015年水原JS杯國際青少年足球賽上，他作為隊長帶領球隊，其領導能力也得到了認可。他身高173厘米，體重64公斤，個子不高，但速度很快，進球能力很強。就讀於崇實大學，並於2017年進入職業足壇的他，第一年只參加了8場比賽，但2018年23場比賽攻入4球，成為了球隊的主力攻擊手。在23歲以下國家隊中，他更是7場比賽攻入5球。李東俊表示，“在最後的機會中沒有失去集中力，這似乎是很好的結果。我們會展現更加充滿鬥誌的比賽。”韓國隊將於12日下午7時15分在同一地點與伊朗隊進行小組賽第2場比賽。

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