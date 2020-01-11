雷諾三星法國副總裁莫索斯將於本月末緊急訪韓. January. 11, 2020 08:19. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 在雷諾三星汽車勞資糾紛日益加深的情況下，法國雷諾集團二號人物，制造總管副總裁何塞維森特-德羅斯•莫索斯(照片)將於本月末訪韓，訪問釜山工廠後將與釜山市高層負責人進行面談。在資方以關閉工廠來對抗工會的“遊擊式罷工”的情況下，莫索斯副總裁是否會發出警告性信息，備受關註。 10日，據雷諾三星和釜山市透露，莫索斯副總裁將在春節休假後的本月末訪問韓國，並前往雷諾三星釜山江西區總公司和工廠、首爾江南區事務所等。這是雷諾三星工會自去年2月舉行歷史最長時間的罷工後，莫索斯首次訪韓。大部分分析認為，莫索斯時隔11個月再次來到釜山是為了向雷諾三星發出警告信息，提醒現在的情況和當時一樣嚴重。 去年，莫索斯副總裁當時曾警告工會說，“釜山工廠每小時的生產費用是雷諾集團工廠中最高水平，如果生產成本進一步上升，將喪失競爭力。”雷諾集團持有雷諾三星79.99%的股份。預計莫索斯副會長此次訪韓期間也將與工會方面見面。 雷諾三星雖然應該從雷諾集團得到XM3出口量的分配，但由於連續兩年圍繞工資協商的罷工，在數量協商上遇到了困難。去年12月20日，工會要求將基本工資上調8.01%，並展開罷工，資方表示“可以討論獎金等工資補償方案，但日產‘Rogue’委托生產需要在去年年末結束，經營狀況惡化，勞資雙方必須要分擔痛苦”，寸步不讓。 特別是，在夜間工作時間展開罷工的工會從本月6日開始將戰略改為對白班工作人員的指名罷工，使矛盾進一步加深。指名罷工是任意要求特定工會成員在1、2個小時內部分放下手中的工作，因此被稱為“遊擊式罷工”。釜山工廠在一條生產線上混合生產多種汽車，如果生產線的幾個地方停止生產，整個生產就會受到影響，給公司帶來更大的損失。對此，雷諾三星於10日對夜間工作組采取了部分閉廠的措施。 另外，莫索斯副總裁還將在此次訪韓期間會見吳巨敦市長等釜山市高層人士。這是根據釜山市要求與雷諾三星進行面談而做出的決定。釜山市可能要求雷諾將電動車等未來型環保汽車的物量交給釜山工廠，並進行設備投資。據悉，雷諾方面將強調釜山工廠與雷諾的西班牙工廠相比，租稅制度不利，在因勞資糾紛蒙受損失的生產量恢復之前，將要求減免財產稅等支援。雷諾方面還表示，如果勞資矛盾長期化，循環休職是不可避免的，因此想向釜山市提出財政性、行政性支援的要求。 釜山市相關人士說：“如果雷諾下決心投資未來汽車，我們將制定包括預算在內的相關方案，並立即提供支援，因此計劃向莫索斯副總裁提出相關內容。”

한국어