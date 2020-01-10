伊朗“私語”伊拉克將進行空襲……因避免人員傷亡，美國就此收手“克制擴大戰事”. January. 10, 2020 07:49. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、開羅=常駐記者 李世炯 lightee@donga.com,turtle@donga.com. 美國總統特朗普當地時間8日表示，不會就伊朗對伊拉克境內美軍基地進行導彈攻擊采取軍事應對，這讓雙方間事態壹路擴大的矛盾暫時得以緩和。據悉，伊朗在發射導彈前已提前通知伊拉克，采取了避免與美國發生全面戰爭的措施。但有分析認為，由於伊朗國內對革命衛隊“聖城旅”司令卡西姆·蘇萊馬尼的死亡仍抱有強烈的報復輿論，加上什葉派民兵的追加攻擊等變數，危機隨時都有可能再次爆發。 分析認為，特朗普對伊朗的導彈攻擊采取的回應程度比預想的要低，是因為沒有美國人傷亡，而且考慮到了11月的大選。對於面臨大選的特朗普來說，中東地區的戰爭被認為是他必須避免的最壞情況。伊朗擁有52萬多名現役軍人和2000公裏以上射程的中程彈道導彈，與伊朗的全面戰爭對美國來說也是個負擔。而且，這與特朗普聲稱“美國不再是世界警察”、讓美國從包括中東在內的海外紛爭中抽身而退的承諾相違背。 外媒分析認為，對於特朗普總統而言，壹方面沒有壹名美國人死傷，加上伊朗表示今後不會再次發動攻擊，以及伊朗提前向伊拉克通報了攻擊計劃等，成為特朗普“也可以就此收手”的根據。 據美聯社報道，對於特朗普總統的決定，共和黨戰略家的亞歷克斯·科南特評價稱：“這與要發出強烈的恐嚇、實際上避免武力沖突的當前外交政策模式相吻合”，“特朗普壹方面在大選之前打造了強硬的形象，同時成功地安撫了希望結束中東地區無窮無盡的戰爭的支持者。” 有分析認為，瑞士了解伊朗的進攻計劃，並在隨後的斡旋中發揮了某種作用。美國通過此舉，事先將基地內的兵力疏散到掩體內。實際上，外交安保部門核心參謀聚集在白宮狀況室的時間是7日下午2點。這意味著，從伊朗發動攻擊（下午5時30分）的3個半小時前起，就已經掌握了伊朗攻擊的動向。 特朗普總統當天斷言：“美國實現了能源自立，這種歷史性成就改變了我們的戰略優先順序”，“我們很獨立，不再需要中東的石油。”分析認為，美國再次確認了基於對中東戰略轉變而在今後撤軍的立場。與此同時，他還表示，“將敦促北大西洋公約組織（北約）進壹步參與中東事務”。這意味著，美國將從中東問題上脫身，歐洲的鄰國則必須填補這壹空缺。 但這並不意味著美國與伊朗的沖突局面就此結束。壹旦發生意想不到的“突發變數”，火藥庫隨時可能重新起火。據美國有線電視新聞網（CNN）報道，8日晚12時左右，美國駐伊拉克大使館所在的巴格達“安全地帶”（綠區）受到兩枚火箭彈的打擊，局勢壹度緊張。

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