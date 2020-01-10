來自中國的五千人旅遊團訪韓，薩德部署以來的最大規模. January. 10, 2020 07:49. by 朴喜梯 min07@donga.com. 9日，在仁川延壽區松島國際會展中心舉行的某企業活動中，聚集了約5000名中國遊客。2016年，受中國報復薩德(THAAD•高空導彈防禦系統)的影響，中國遊客被禁止到韓國進行團體旅遊，此次是訪韓的單個旅遊團中規模最大的一次。 據仁川觀光公社透露，中國保健食品銷售公司“溢湧堂”的職員們7、8日分乘40架客機，對仁川進行為期6天5夜的訪問。在此期間，他們將參加企業活動、韓流歌手招待演出等活動，然後前往月尾島、中國城、景福宮、樂天世界、南山N首爾塔等地。在仁川，由於下榻的酒店不足，只夠一半遊客入住，而剩下的人將前往京畿始興、光明等地並呆在那裏。 近兩年，溢湧堂先後選派了2000至3000名優秀員工前來獎勵旅遊。仁川觀光公社社長閔敏弘表示：“以北京、上海等中國大城市為中心，韓國旅遊限制‘限韓令’正在解除。今年計劃再引進2、3個旅遊團。”

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