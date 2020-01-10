朴恒緒踏上新神話挑戰之路. January. 10, 2020 07:49. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “身體、精神方面的準備都很完美。球隊將堂堂正正地通過小組賽。” 這是即將參加2020年東京奧運會亞洲區最終預選賽亞洲足球聯盟(AFC)23歲以下錦標賽的越南23歲以下國家足球隊主教練朴恒緒(61歲)9日在泰國舉行的正式記者會上說的話。他補充說：“我知道，我們被稱為本屆大賽的‘黑馬’。但我們的對手也都很強，我們不會掉以輕心。” 越南隊歷史上首次沖擊奧運會決賽圈，在亞足聯23歲以下錦標賽中與阿聯酋、約旦和朝鮮隊同分在D組。越南隊將於10日晚7時15分(韓國時間)在泰國武裏蘭與阿聯酋隊進行小組賽第一場比賽。 2017年10月擔任越南隊主教練(兼任A代表隊•23歲以下代表隊)的朴教練開始創造神話的地方就是該大會。朴教練方面的相關人士表示：“來越南之前，也有人懷疑之前執教韓國第三級聯賽(昌原市廳)的朴教練的實力。不過，他通過亞足聯23歲以下錦標賽，一下子成了英雄。”2018年1月在中國結束的第三屆比賽中，朴教練憑借強大的動力和細心的選手管理的“爸爸領導力”帶領越南隊獲得亞軍。 此後，在2018年鈴木杯、2019年東南亞足球錦標賽等比賽中奪冠，一路高歌猛進的朴教練，在此次大賽之前還在泰國當地準備了蛋糕，為選手們舉行生日派對等，延續著“爸爸領導力”。8日，他還親吻了生日門將Y埃利尼埃的臉頰，吸引了人們的視線。越南媒體《鳳達》報道說，“朴教練用突發行動緩解了選手們的緊張情緒。” 越南要想通過小組賽(4支球隊中的前兩名)晉級淘汰賽，必須超越中東勢力(阿聯酋、約旦)。朴教練曾率領A代表隊在亞洲杯和世界杯預選賽中擊敗過兩支球隊。他信心十足地說：“我們球隊和中東球隊打過很多場比賽，對對手十分了解。” 越南將在小組賽第二場比賽中迎戰約旦隊(13日)，然後在小組賽最後一輪(16日)迎戰朝鮮隊。雖然朝鮮足協已經通知亞足聯她們不參加下個月在濟州島舉行的女足奧運會最終預選賽，但他們還是正常參加了在泰國舉行的男足最終預選賽。時隔44年再次沖擊奧運會決賽圈的朝鮮中場球員金禁哲在接受亞足聯采訪時表示：“為了在體力上變得更強，全隊付出了很多努力。我希望在整個賽事期間，隊員們都能展現出自己最好的競技狀態。”

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