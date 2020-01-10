起錨的聯推委，應該成為聯合反文中間、保守勢力的平臺. January. 10, 2020 07:50. by 鄭淵旭記者 jyw11@donga.com. 自由韓國黨和新保守黨參與的革新聯合推進委員會（聯推委）昨天成立。聯推委宣布，將以兩黨為中心，追求反對文在寅政權的中間、保守勢力的大團結。前議員朴亨俊擔任聯推委委員長，自由韓國黨和新保守黨也同意組建聯合委員會。開始了以包括韓國黨和新保守黨在內的泛保守陣營為中心實行大聯合的討論。 聯推委提出“革新和聯合”作為聯合中間、保守勢力的大聯合原則。以自由和公正的時代價值為中心，追求反對文在寅政權的所有勢力的大聯合。執政黨與群小野黨聯手成立了泛執政圈“4+1”協議體，強行處理了作為選舉規則的《公職選舉法》和《高層公職人員犯罪調查處（簡稱公調處）法》等，但在野黨表現出無力。在這種情況下，為了體現牽制和均衡的民主原則，泛保守勢力的聯合也是必要的。我們不能執念於微小的差異而損害聯合的大義。 聯推委在協議中表示，“不能再讓彈劾問題成為國會選舉勝利的障礙”。對前總統朴槿惠的彈劾立場差異，成了泛保守勢力內部分裂和矛盾的導火索。本應對抗文在寅政府獨斷專行的泛保守勢力處於支離破碎的狀態。如果淹沒在追究過去彈劾時功過的矛盾之中，保守勢力的分裂將成為常態，大聯合的道路只能離我們越來越遠。齊心協力的聯合，是近來的時代要求。 但是，聯推委的成立只是邁出了中間、保守勢力聯合討論的第壹步。壹旦進入正式討論階段，很有可能就組成聯合政黨或議會選舉公推的份額展開心理戰。即使是在聯推委層面上達成壹致意見，也會在自由韓國黨或新保守黨內部的討論過程中被阻止。如果這種矛盾進壹步激化，將難免受到國民“比祭祀更關心供品”的批評。參與聯推委的勢力們要表現出徹底放棄既得權的大局姿態。國民會關註其誠意。

한국어