美國企業杜邦將在韓國建設日本出口限制產品“光刻膠”生產工廠. January. 10, 2020 07:50. by 崔惠? herstory@donga.com. 全球化學材料企業美國杜邦公司(DuPont)決定在忠清南道天安設立用於制造半導體的光刻膠(光致抗蝕劑，photoresist)工廠。光刻膠是日本作為出口限制品目的三大核心材料之一。9日，韓國產業通商資源部表示：“8日(當地時間)在美國加利福尼亞矽谷，杜邦公司總經理約翰•坎普確定了韓國投資計劃，並向KOTRA提交了投資申報書。”杜邦計劃到明年為止，投資325億韓元在天安建設極紫外線(EUV)用光刻膠工廠，進行研究開發(R&D)和生產。材料業界認為，從完成開發到實現商用化預計需要3~5年的時間。 極紫外線用光刻膠是半導體超精細工序的核心材料，在半導體晶片上畫電路形狀時會用到。日本的信越、JSR等企業占據著世界市場的90%以上。在2018年進口到韓國的3.2069億美元(約3700億韓元)中，日本產產品占93.2%，對日依賴性很大。自日本政府采取限制出口措施以後，國內企業只能通過比利時和日本的合作法人迂回進口或靠日本政府有限許可的物量苦苦支撐。去年12月，日本放寬了對光刻膠的出口許可，但有評價稱，這還遠遠不夠。杜邦正式投產後，三星和SK海力士等國內企業有望實現供應商多元化。

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