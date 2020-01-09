中東全面戰爭危機……要慎重考慮派兵問題，同時明確為同盟做貢獻的意誌. January. 09, 2020 07:42. . 伊朗昨天向伊拉克兩處美軍基地發射了十余枚導彈。這是在對美國炸死伊朗軍方實權人物卡西姆·蘇萊馬尼進行“血的報復”行動。雖然具體損失規模尚未披露，但如果美國展開全面反擊，中東可能會陷入全面戰爭。特朗普總統在推特上留言說：“壹切還好。我們有最強大的軍隊。” 伊朗的報復性攻擊比預想的要快。考慮到內部的反美輿論，伊朗有必要明確抗戰的意誌。但似乎不會馬上走向全面戰爭。盡管伊朗迅速采取報復行動，但仍提出“比例性攻擊”。避開與軍事強國的對決、進行零星報復的可能性很大。美國也警告稱，特朗普總統會進行名為“非均衡反擊”的更大的回擊，但全面開戰需要得到議會的認可和國際協同等過程。特別是從特朗普總統的不介入主義傾向來看，也許他的聲音很大，但行動會很慎重。 韓國作為美國盟友，不能“隔岸觀火”，也不能輕易跳入危險的火坑。伊朗甚至威脅攻擊美國本土，並警告其他國家說：“如果參與美國的反擊，將成為攻擊目標。”今後，如果伊朗攻擊中東的石油設施或封鎖霍爾木茲海峽，進口中東原油比重達70%的韓國經濟將面臨巨大困難。 此前，韓國政府從保護韓國船舶和為海洋安全做出貢獻的角度出發，壹直考慮分階段派兵霍爾木茲。這相當於將派往亞丁灣海域的青海部隊投入到霍爾木茲護衛聯合體的活動上，但今後派兵性質將發生很大變化，而且很難得到國會的同意。但即便如此，討論方向也不能改變。有必要慎重考慮派兵的規模、時間、方法等，並表現出為同盟做貢獻的意誌。 霍爾木茲派兵有可能成為平息美國圍繞防衛費分攤額磋商等同盟懸案的不滿情緒的機會。特別是，文在寅政府要就陷入緊張局面的朝核談判上希望美國采取靈活態度，沒有理由在與盟國協商派兵問題上猶豫。對同盟的要求後退、失去信任的愚蠢外交無法守護國民生命和國家利益。

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