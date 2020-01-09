“記住死亡”. January. 09, 2020 07:44. . 大使是指受最高權力者之命派遣到外國的外交使節。意為大使的英語單詞“Embassy”的詞源也是拉丁語“Ambactus”，具有臣子、仆人等含義。漢斯·荷爾拜因的《大使們》是將16世紀大使的面貌與時代面貌壹起展現的傑作。荷爾拜因出生於德國，但曾是英國宮廷畫家，1553年為紀念法國大使訪問倫敦創作了這幅畫。在長寬各2米多的巨大畫面中，出現了兩個實物大小的男子。 他們以綠色窗簾為背景，隔著放有珍貴物品的架子站著。身穿昂貴的毛皮大衣、威風凜凜的左邊男子是當時29歲的讓·德丹特維爾羅·弗朗索瓦壹世派往英國國王亨利八世的外交使臣。右邊的男子是讓的朋友、聖職者喬治·德·塞爾布羅，當時25歲的他後來也成了法國大使。 架子右邊，是放有日晷、各種天文觀測儀器的土耳其產的地毯，下面是地球儀、算術教科書、贊美詩書和斷線的魯特琴。這些物品象征著知識、教養、藝術和宗教。特別是，魯特琴是象征和諧的樂器，但是繩子斷了，暗示了新教與舊教、學者和聖職者的矛盾。 當時歐洲在馬丁·路德進行宗教改革後，宗教矛盾十分嚴重，科學的發展使人們對知識的信心受到動搖。所以他們帶著阻止英國與羅馬教皇廳決裂的艱巨任務來到了倫敦。事實上，在畫中，最值得關註的是畫在下端的嚴重扭曲的骷髏。這是座右銘“Memento Mori（記住死亡）”的象征。 荷爾拜因在具有權勢、知識、教養的大使肖像上刻畫“死亡的形象”，讓人聯想起國王的臣子和最高權力者國王也難逃死亡的命運。其中包括著認識到財富、權力和世俗成功是何等虛妄，必須和平、謙虛地生活的教訓。美術評論家

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