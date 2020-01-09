《寄生蟲》入圍優秀制片人獎......美國媒體“贏得奧斯卡金像獎的概率大大提高”. January. 09, 2020 07:44. by 申亞衡記者 abro@donga.com. 5日，獲得美國金球獎最佳外語片獎的奉俊昊導演(51歲)的《寄生蟲》入圍了全美電影制片人協會(PGA)優秀制片人獎的候選名單。PGA頒獎典禮與金球獎一樣，被認為是預測下月9日第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮能否獲獎的風向標。 據美國電影專業媒體《IndieWire》7日報道，《寄生蟲》入圍了將於本月18日舉行的PGA優秀制片人獎的候選名單，一同入圍的還有薩姆•門德斯執導的《1917》、昆汀•塔倫蒂諾執導的《好萊塢往事》、托德•菲利普斯執導的影片《小醜》等。《1917》和《好萊塢往事》在金球獎中分別獲得了最佳影片和最佳劇本獎。《小醜》也在去年9月獲得威尼斯國際電影節金獅獎，因此競爭將十分激烈。 《IndieWire》方面表示：“1990年創立的PGA優秀制片人獎在過去30年間共21次授予跟奧斯卡頒獎典禮最佳影片獎一樣的作品為最佳影片獎。”這意味著，在PGA頒獎典禮中獲得好成績的作品在奧斯卡獲獎的概率很高。

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