三星與哈曼共同開發的5G通信設備明年將被裝備在寶馬電動車上. January. 09, 2020 07:45. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星電子和哈曼共同開發的第5代（5G）移動通信車用通訊裝備“遠程通信控制單元”（TCU·Telematics Control Unit）將搭載在寶馬公司的電動汽車上。 三星電子8日在舉行“CES 2020”的美國拉斯維加斯國際會展中心表示：“5G TCU將搭載在從明年開始批量生產的寶馬電動車‘iNEXT’上。”三星電子2016年收購音響及電裝（汽車內電子產品）專門企業哈曼後，在電裝領域產生了協同效應。三星電子副會長李在镕正在推進的未來事業中，汽車專場被認為是核心事業領域。 三星電子在此次CES 2020中直接展示了5G TCU技術。采用5G技術的TCU能為車輛提供大量信息，並體現多種連接式汽車服務。在行駛過程中，用戶可以實時下載高清內容和地圖，也可以不間斷地進行視頻會議。 三星電子電裝事業組長（副社長）樸鐘煥（音）表示：“在哈曼的銷售額中，電裝部門以每年10%的速度增長”，“在5G TCU領域，將位居世界第壹。” 實際上，哈曼繼去年4月從中國電動汽車制造企業北京新能源汽車股份有限公司（BJEV）獲得數字酷派（車內多功能顯示器）訂單後，正在擴大電裝部門，向將於本月上市的現代汽車勞恩斯GV80提供音響。

한국어