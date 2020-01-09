托韓流熱潮的福，把TOPIK當“韓國版托福”來培養. January. 09, 2020 07:44. by 崔예나 yena@donga.com. “啊！我考上了三級。雖然在寫作領域的分數不是很高，但是聽力和閱讀領域的得分很高，非常開心。” K-POP、韓國電視劇、韓國旅行等有關韓國的內容用英語制作，訂閱者達15萬名的英國人YouTuber M老師最近在確認自己韓國語能力考試(TOPIK)應試結果的視頻中大聲喊叫，很高興。相當於中級水平的TOPIK3級是國內大部分主要大學要求留學生的成績。該帖子下，有多個不同國籍的人為自己獲得的TOPIK級數而自豪的留言。 隨著韓流熱潮的加強，想學習韓國語的外國人也暴增。評價不以韓國語為母語的外國人或海外僑胞的韓國語使用能力的TOPIK去年在83個國家共有37萬人報名。反映這種現象的TOPIK將從2022年開始轉換為IBT(Internet Based Test)方式。因為目前的PBT(Paper Based Test)方式，由於題紙印刷、配送和答卷收集等時間較長，無法滿足爆發式增長的外國人需求。 1997年以2692名申請者(報考者)開始的TOPIK，以去年末為基準，累計誌願者達到了282.5263萬名。據主管TOPIK的教育部下屬國立國際教育院透露，報名人數在最近3年間平均每年增加15%左右。12日實行的2020年第一次考試的應試者有3.6萬多名，與去年同期相比劇增了20%。預計今年報名總人數將達到45萬人。 應試生增加的主要原因是韓流熱潮。國立國際教育院相關人士表示：“因為以防彈少年團(BTS)為代表的韓流，為了學習韓國語和驗證實力而參加TOPIK考試的情況很多。” 因為韓流，超越對韓國語的好奇心，為了來韓國留學或從事相關職業而參加TOPIK的外國人也很多。因為要想在韓國大學、研究生院學習或獲得就業簽證，必須取得TOPIK成績。 TOPIK的人氣尤其以東南亞地區為中心正在不斷擴大。 越南每年舉辦TOPIK的次數最多，為5次。因為在越南，只要會說韓國語，工資水平就會翻一番，再加上足球教練朴恒緒的人氣，掀起了韓國語熱潮。 由於緬甸和尼泊爾對前往韓國就業的需求較大，所以每當TOPIK註冊日，就會從淩晨開始在受理處前排起長龍，考試當天考場周邊的宿舍也會被搶購一空。 在東帝汶教TOPIK的一位講師表示：“因為韓國文化產品很受歡迎，所以在上課時會利用BTS音樂和韓劇。看到為了在工資高的韓國工作而學習韓語，心裏很是激動。”出於這種原因，86%的TOPIK申請者是10多歲和20多歲的年輕人。 國立國際教育院認為，如果將TOPIK轉換為IBT方式，可以將目前每年最多6次的考試次數增加到12次。為此，還將引入題庫系統。現在，每一道考試題的出題委員都像高考一樣集體住宿，在嚴密的保密環境下出題。 IBT方式將在2022年首先引入到包括韓國在內的報考需求大，有IT基礎的中國、日本、中國臺灣、越南等國家。像非洲的情況，擴大至IT基礎設施不足的國家需要4年左右的時間。通過IBT方式和題庫系統的引入，使TOPIK成為托福一樣的世界性權威考試，這是國立國際教育院的目標。 IBT方式適用於目前正在實施的△聽力 △閱讀 △寫作(只限於TOPIK II考試)領域和明年首次引入的口語領域。在口語領域，如果以個別采訪的方式實施，需要很長時間，而且評價者的主觀必然會介入，因此從明年開始首先引入IBT方式。但是，由於剩余的領域暫時以PBT方式實施，因此，口語領域的報考者可以選擇是否參加考試。國立國際教育院正在研究，如果TOPIK在全世界範圍內完全轉換為IBT方式，口語領域也必不可少的方案。

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