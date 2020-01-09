孫興慜的身價高達1032億韓元，位列EPL第25位. January. 09, 2020 07:45. by 兪載泳 elegant@donga.com. 國際足球聯盟(FIFA)評價孫興慜(28歲•托特納姆熱刺隊)為“今年仍有1000億韓元價值的球員”。 FIFA下屬的國際體育研究所(CIES)在8日發表的《2020年歐洲五大聯賽球員的預期轉會費》報告書中，將孫興慜的身價評價為7850萬歐元(約1032億韓元)。也就是說，要想在沒有所屬球隊同意的情況下帶走孫興慜，除了年薪之外，必須向托特納姆熱刺隊支付上述轉會費。只是比去年的9330萬歐元(約1219億韓元)有所下降。 即便如此，這一身價在效力英超(EPL)、西甲、德甲、意甲、法甲等五大聯賽的所有球員中可以排在第54位，在EPL球員中排名第25位。CIES只挑選了可以得到5000萬歐元以上轉會費的球員，而孫興慜是唯一入選的亞洲球員。 2015年以3000萬歐元(約392億韓元)的轉會費從德國勒沃庫森隊轉會到托特納姆熱刺隊的孫興慜的身價在2017年來到4480萬歐元(約523億韓元)，2018年出戰雅加達-巨港亞運會男足比賽，並奪得金牌之後，身價飆升至1.023億歐元(約1337億韓元)，達到了頂峰。 另外，法國的基利安•姆巴佩(巴黎聖日耳曼隊)繼去年之後身價再次成為身價最高的球員。代表EPL的前鋒拉希姆•斯特林(曼城)和穆罕默德•薩拉赫(利物浦)緊隨其後。與薩拉赫搭檔的塞內加爾特級選手薩迪奧•馬內(利物浦)排名第五位。 去年12月23日，孫興慜因在與切爾西隊的比賽中被罰下場，被禁賽3場，並在6日英格拉足總(FA)杯與米德爾斯堡隊的比賽上復出，他將在12日的主場比賽中挑戰本賽季的聯賽領頭羊利物浦(19勝1平)。熱刺隊最近3場比賽1勝1平1負，戰績不佳。 孫興慜很有可能代替因傷缺席的哈裏•凱恩擔任最前方攻擊手。對手的防守肯定會集中。在克服這些困難的同時，還要與邊路聯系，爭取破門得分。孫興慜信誓旦旦地表示，“我們除了凱恩之外，還有很多球員可以擔任前鋒。我們做好了在任何情況下進行戰鬥和競爭的準備。”

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