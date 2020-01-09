青瓦臺苦思向霍爾木茲海峽派兵，“非常慎重地應對”. January. 09, 2020 07:45. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 青瓦臺8日就向霍爾木茲海峽派兵問題表示，“將非常慎重地對待”。國防部也召開緊急對策會議，開始檢查應對態勢。 青瓦臺相關人士當天表示：“（中東局勢）處於非常嚴峻的狀況之中。”就是否向霍爾木茲海峽派兵問題，該人士表示：“與6日召開的國家安全保障會議時的立場沒有太大變化。”當時，青瓦臺就伊朗局勢緊急召開國家安全保障會議，雖然表示“討論了為穩定（霍爾木茲海峽）地區局勢的國際努力做出貢獻的方案”，但並未就派兵問題做出結論。 美國駐韓國大使哈裏·哈裏斯7日公開要求韓國派兵，但青瓦臺對此持保留態度，這是因為中東地區的軍事緊張感達到了頂點。伊朗革命衛隊8日宣布：“如果美國的友邦加入美國反擊我們的導彈攻擊，他們的領土將成為我們攻擊的目標。” 此外，韓國國防部當天下午在國防部長鄭景鬥的主持下，舉行了由國防部及聯合參謀本部主要人士參加的有關中東局勢的緊急對策會議。

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