伊朗對美國進行報復性攻擊,“反擊時美國友邦也是目標”. January. 09, 2020 07:45. by 開羅=常駐記者 李世炯、華盛頓=常駐記者 李正恩 turtle@donga.com,lightee@donga.com. 伊朗當地時間3日就因美軍無人機攻擊而死亡的革命衛隊“聖城旅”司令卡西姆·蘇萊馬尼進行了報復。 據伊朗國家通訊社IRNA和美國有線電視新聞網(CNN)報道,伊朗8日向兩個駐紮在伊拉克的美軍基地發射了10多枚導彈。打擊地點位於西部安巴爾省的艾因阿薩德空軍基地和埃爾比勒基地,襲擊發生在美軍炸死蘇萊馬尼的淩晨1時20分。行動代號為“殉教者蘇萊馬尼”。目前尚不清楚傷亡情況。伊朗最高領袖哈梅內伊9日說,“昨晚(的行動)是打美國的耳光”。 由於伊朗軍隊的直接報復,近來局勢緊張的美伊關系可能進壹步不順暢。特別是,有分析認為,如果此次空襲造成美軍傷亡,事態可能會升級為全面戰爭。去年12月27日,伊拉克境內親伊朗的什葉派民兵攻擊導致本國平民死亡後,美國曾發動大規模空襲。 《華盛頓郵報》和美聯社等媒體援引美國國防部相關人士的話報道說:“到目前為止沒有人員傷亡,損失也不大。”不過,伊朗已經預告將對美國及其友邦進行新壹輪攻擊,情況可能會惡化。《德黑蘭時報》等壹些伊朗媒體還援引與伊朗革命衛隊關系密切的消息靈通人士的話報道說,“此次導彈襲擊造成超過80名美軍死亡。” 美國國防部在確認被襲事實後,表明了將立即進行應對的意誌。美國國防部發言人喬納森·霍夫曼說:“我們正在核實現場的死傷情況。我們將采取壹切必要措施,保衛在伊拉克的美國人員、夥伴和盟友。” 美國總統特朗普計劃於8日上午發表對國民聲明,表明應對伊朗攻擊的方針。7日晚,他在結束與參謀團的會議後在推特上寫道:“壹切還好(All is well)”,“正在對死傷者和損失規模進行調查,到目前為止很好(so far, so good)。”他補充說:“我們擁有比全世界任何地方都裝備精良的最強軍隊”,“明天早上將發表聲明。”白宮說,特朗普總統當晚與德國總理默克爾等歐洲和中東地區的盟友及友好國家的領導人通電話,商討應對措施。

