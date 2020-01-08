國政基調應以冷靜的現實認識代替自誇和對朝求愛. January. 08, 2020 07:47. . 文在寅總統昨天在新年賀詞中表示：“希望南北雙方共同努力，盡快具備朝鮮國務委員會委員長金正恩回訪首爾的條件。”文在寅總統接著說，“為了韓半島的和平，雖然需要國際性的解決，但也有壹些事情可以通過南北之間的合作來解決”，強調了重啟開城工業園區和金剛山旅遊的必要性。在新年賀詞中，包括“和平”17次、“南北”14次等，關於韓朝關系的關鍵詞出現頻率最高。文在寅總統的三次新年賀詞中都對南北關系給予了相當大的重視。 文在寅總統多次要求金正恩回訪，但如今令人懷疑真的是致力於金正恩回訪成功的時候嗎？金正恩曾在2018年9·19平壤南北首腦會談上承諾年內回訪，但去年2·28河內朝美會談破裂後回訪告吹。金正恩去年底召開勞動黨中央全體會議四天，壹邊鼓勵準備進攻性措施和自力更生，壹邊抓緊了緊張的韁繩。這是排除韓國、提高對美施壓力度的典型的懸崖戰術。如果對這種朝鮮動向沒有冷靜的判斷，可能引發“安全錯覺”。 更何況文在寅總統的新年賀詞中並沒有提到無核化。本來應該以無核化為前提制定韓朝關系的藍圖，但是現在本末倒置了。如果不努力無核化，只強調單獨的南北合作事業，美國主導的對朝制裁合作戰線就會出現裂痕。 文在寅總統對經濟現實的認識也有很多令人擔憂的地方。文在寅總統雖然對去年壹年的經濟成果給予了肯定的評價，但不知道有多少國民和經濟專家會認同這樣的評價。據推測，增長率僅為2%多或已跌至1%左右。除了1980年油價波動、1998年外匯危機、2009年全球金融危機等3次之外，這是歷史上最差的壹次。出口比前壹年減少了10.3%，是10年來的最大減幅。雖然文在寅總統表示“連續11年實現貿易順差”，但去年的貿易順差（392億美元）比前壹年減少了44%，是典型的“不景氣型”順差。民間企業創造的“好工作崗位”在減少，如果主張用稅金創造的臨時工作崗位是雇傭恢復趨勢，那麽就是對經濟指標的誤讀。 如果考慮到在不到100天的時間裏舉行的選舉、只強調想突出的部分，今年將更加難以擺脫停滯局面。企業現場要求，讓企業切身感受到規制改革和革新成長。直面亮起警告燈的經濟現實，如果需要，就應該果斷更換經濟指揮塔。如果滿足於現有慣性，國民將無法感受到變化。

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