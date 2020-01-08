應英國巴比肯中心的邀請，即將在倫敦演出的笛子和笙演奏家朴誌夏. January. 08, 2020 07:48. by 林熙允記者 imi@donga.com. 國樂器演奏家朴誌夏(35歲，女)應英國巴比肯藝術中心的邀請，將於31日在倫敦舉行演奏會。巴比肯中心是歐洲引以為豪的世界性文化機構。朴某將演出的聖盧克教堂是倫敦交響樂團練習、演出、錄音的“主場”。這也是韓國音樂界罕見的喜事。 2日在首爾麻浦區見到的朴某說：“巴比肯的節目編排人在BBC廣播等聽過我的音樂後，去年聯系了我。能在倫敦交響樂團的空間裏演出，我感到非常神奇和高興。”這是巴比肯中心親自策劃的當代音樂(Contemporary Music)系列活動的一部分。波蘭音樂家瓦茨瓦夫•吉姆佩爾和朴某將分成1、2部分進行表演。 自由穿梭於笛子、笙、揚琴之間，演奏親自作曲的音樂的朴某，在2016年和2018年發表的兩張個人專輯受到了海外媒體的稱贊。英國的《衛報》和BBC、美國的《Pitchfork》和《SPIN》等著名媒體稱贊了朴某的音樂世界，並把她的專輯列入了“年度專輯”目錄。 “笛子和笙(又稱笙簧)幾乎沒有改良過，是保留原始模樣的樂器。但是在海外會聽到有種電子音樂的氛圍和產生未來感的評價，很有意思。” 朴某的音樂生涯是從小學時學習開始長笛的。升入國樂中學，她學習了笛子。笙是進入韓國藝術綜合學校修的副專業。敲著弦發聲的揚琴則是自學的。 “Philos是與愛欲、神愛不同的愛情。對我來說是對聲音和時間的愛。反復和集中是我接近那種愛的方式。” 朴某的作曲方法非常簡單。以瞬間浮現的形象為基礎，用一種樂器制作即興旋律。錄音後反復聽好幾次。與冥想相媲美的工作。 “如果高度集中反復聽某個錄音區間，就會神奇地聽到不存在與那個地方的其他聲音。” 這時拿起其它樂器，將聲音堆起來。不用看樂譜。就這樣制作的第二張專輯收錄曲《Thunder Shower》在30秒內將聽眾吸引到另一個世界。以優美的分散和音開始，粗糙的揚琴打弦，像是將顏料重疊，產生朦朧效果的英國畫家威廉-特納(1775~1851年)的筆墨。一片灰藍色的天空傾瀉而下，猶如星光燦爛的聲音風景。實際上雨水和雷聲混雜在一起。朴某對噪音和音樂相結合的形式非常感興趣。 “在江西區鹽倉洞錄制的歌曲《Walker：In Seoul》中，演奏期間在室外設置了麥克風。路過的摩托車和公交車的聲音，實時一起包含其中。我喜歡德國音樂家尼爾斯•弗拉姆，他把現場音、電子音樂和鋼琴的界限模糊了。” 朴某的2020年將會如雷雨般猛然降臨。她將受邀參加澳大利亞墨爾本的亞洲托帕藝術節(2月)和德國蒙海姆三年展(7月)。近期，她將於11日在首爾中區文化空間“Piknic”的“Silent Films & Alive”舞臺上亮相。德國電影大師F W•穆爾瑙執導的無聲電影《日出》將配上她親自創作的新音樂。 “我也不知道我的音樂類型是什麽。 國樂融合、世界音樂的框架現在完全不合適了。說成簡約、實驗性的現代音樂，這樣解釋可以吧？我只是想繼續尋找美妙的聲音。”

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