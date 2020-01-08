現代汽車“個人飛行器2028年實現商用化”，加速開放式創新. January. 08, 2020 07:48. by 金道炯 dodo@donga.com. 7日(當地時間)在美國拉斯維加斯拉開帷幕的世界最大家電•信息技術(IT)展示會“CES2020”正在成為“開放式創新(Open Innovation)”的現場。因為不僅是產業間的壁壘，我軍和敵軍的跨界合作也在加速。為了生存，與競爭公司攜手合作的努力到處都在發生。 最具代表性的事例就是在此次CES中被選為最高話題的現代汽車和優步之間的合作。6日，舉行媒體活動的現代汽車為了體現未來移動出行的藍圖，提出城市空中交通(UAM)和特種用途車(PBV)、移動換乘樞紐(Hub)等答復，並公開了微縮模型。 UAM是在日益擁擠的大都市以利用電力垂直起降的個人飛行器(PAV)為基礎，將航線利用為新的移動通道的服務。PBV是一輛在從地面向目的地移動的途中為乘客提供定制服務的車輛，而移動換乘樞紐則是將UAM和PBV連接起來的概念。 現代汽車和優步的合作有望通過PAV實現。兩家公司稱，共同打造了5人乘的概念車“S-A1”。在移動出行服務威脅傳統汽車產業的情況下，與“未來競爭者”的領頭羊優步的合作也正式確定了下來。現代汽車也躋身為移動出行服務企業行列，因此與優步的合作更加成為話題。 當天，在媒體面前露面的現代汽車集團首席副會長鄭義宣表示：“要想變身為智能移動出行解決方案的提供企業，主要動力之一就是與世界產業界領袖的合作。能與優步這樣的世界級企業一起工作，感到非常高興。”。關於現代汽車的此次未來移動出行藍圖，國內交通規制機關國土交通部高層負責人也來到現場，表明了積極的合作意向。現代汽車認為2028年將實現UAM商用化。 迎來未來汽車轉換、移動出行服務擴散等模式轉換期的汽車業界正像現代汽車和優步的事例一樣，積累著實驗性的開放式創新的成功事例。有著“中國特斯拉”之稱的拜騰在此次CES上發布了一款中型運動型多功能車(SUV)的量產車，同時展示了無國界合作的典型案例。也就是說，為了體現車輛內部的各種信息娛樂功能，不僅與維亞康姆CBS(視頻流媒體、遊戲)、AccuWeather(天氣)、Icudo(語音識別控制)等美國企業合作，還積極與日本的Access(內容平臺)等多家跨國企業進行合作。 三星電子和蘋果被認為是智能手機市場上最大的競爭對手，他們的舉動也備受關註。 三星電子在開發新的人工智能(AI)技術的同時，推出了大幅強化對iPhone等蘋果用戶兼容性的計劃。瞄準“千禧一代”的縱形電視“The Sero”具有智能手機靠近電視機後，可以將智能手機畫面直接呈現在電視畫面上的同步化功能“Tap View”。這款手機原本就與Android操作系統兼容，從今年新機型開始修改了戰略，iPhone也能實現同步。三星電子影像顯示事業部總經理韓鐘熙強調表示：“事實上，在韓國國內亮相只實現了一半。為了抓住全球市場，也需要擁抱蘋果的iOS操作系統。”三星電子在此次CES上還公開了加強與蘋果電視的內容連接性計劃。 LG電子也在AI平臺領域上，不僅擁有自主技術，還利用亞馬遜Alexa、谷歌助手、Naver Clova等多種平臺，積極進行開放式創新。

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