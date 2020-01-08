文在寅在新年賀詞中表示：“為促成金正恩回訪，南北共同努力”. January. 08, 2020 07:48. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 文在寅總統通過新年賀詞再次提議朝鮮國務委員會委員長金正恩回訪韓國。對於國際社會的對朝制裁，文在寅總統表示：“將繼續為重啟開城工業園區和金剛山旅遊而努力。”金正恩委員長公開宣布新戰略武器後，朝美對話處於更加膠著的狀態，但是面對4月議會選舉，文在寅總統明確表示，要把改善韓朝關系放在今年國政目標的優先順序。 文在寅總統7日在青瓦臺本館發表的新年賀詞中表示：“希望南北雙方共同努力，盡快具備金正恩委員長回訪的條件。”這是文在寅總統自去年1月舉行新年記者招待會後首次直接提及金正恩委員長的回訪。 文在寅總統還表示：“在朝美對話陷入僵局、甚至擔心南北關系倒退的現在，為成功舉行朝美對話而努力的同時，進壹步探索增進南北合作的現實方案的必要性更加迫切。”為此，他再次提議△重啟開城工業園區和金剛山旅遊△非軍事區壹帶的國際和平地帶化△連接南北之間的鐵路和公路。文在寅總統就朝鮮最近的挑釁征兆表示：“炫耀武力和威脅對誰都沒有好處。”在8800字左右的新年賀詞中，壹次也沒有提到無核化。 在去年各項經濟指標惡化的情況下，文在寅總統承諾，“今年將使出口和設備投資回升至正數，從而帶動增長率的上升”。他還說，“政府穩定房地產市場、保護實際需求者、抑制投機的決心非常堅定”，“在同不動產投機的戰爭中絕不會輸掉”。 在野黨對新年賀詞提出了批評。自由韓國黨院內代表沈在哲表示：“文在寅總統對現實的認識出現了嚴重的問題。自吹自擂。” 文在寅總統在發表新年賀詞後還主持召開國務會議，表決通過了《高層公務員犯罪調查處（簡稱公調處）設立法公布案》和《公職選舉法公布案》。《公調處法》將在官報刊登等公布6個月後實施，因此，公調處預計將在7月中旬左右設立。

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