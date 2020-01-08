美國在印度洋部署6架B-52戰鬥機，對伊朗施壓. January. 08, 2020 07:49. by 開羅=常駐記者 李世炯、華盛頓=常駐記者 李正恩 turtle@donga.com,lightee@donga.com. 隨著美國與伊朗發生軍事沖突的可能性增大，美國當地時間6日決定向印度洋派遣6架“B-52”戰略轟炸機，並向中東增派4500名海軍和海軍陸戰隊士兵。伊朗政府則針鋒相對地提及1988年7月因美國海軍誤判被擊落的伊朗飛機“IR-655”的290名遇難者。 美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道說，美國為擺脫伊朗導彈和無人機攻擊的射程範圍，當天將緊急派遣6架“B-52”飛機前往印度洋上的迪戈加西亞空軍基地，而不是中東最大的美國空軍基地卡塔爾烏代德。報道說，增派的4500名士兵將搭乘水陸兩棲艦“巴丹”號航空母艦，首先被派往地中海，然後準備對伊朗作戰。 伊朗總統哈桑·魯哈尼當天在推特上留言說：“提到數字‘52’的人應該記住‘290’。千萬不要威脅伊朗。”這是針對美國總統特朗普4日提及從1979年11月開始的444天裏，52名美國人在伊朗德黑蘭美國大使館被扣為人質的事件，並表示“正在瞄準伊朗的52個設施”。當時美軍誤以為是伊朗空軍飛機，用導彈擊落了民用飛機“IR-655”。 《華盛頓郵報》當天報道稱，特朗普政府為了制裁要求美軍撤離的伊拉克，正在著手起草草案。特朗普總統在前壹天伊拉克議會表決通過美軍撤軍決議案後，憤怒地表示：“將對伊拉克實施前所未有的制裁。”在伊拉克有名望的什葉派神職人員穆克塔達·薩德爾說，“如果美國不離開伊拉克，伊拉克將成為‘第二個越南’”，要求美國撤軍。 在這種情況下，特朗普總統的親信、白宮高級顧問凱利安·康威當天在華盛頓白宮接受記者的提問，就與伊朗談判的可能性表示：“如果伊朗像正常國家壹樣行動，總統應該會敞開心扉。”這是美國3日炸死伊朗革命衛隊“聖城旅”司令加塞姆·蘇萊馬尼後，美國高級官員首次談及與伊朗進行對話的可能性。

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