日本產睫毛膏-眼線膏中含有放射性物質. January. 08, 2020 07:49. by 魏恩智記者 wizi@donga.com. 在日本產著名睫毛膏和眼線膏中檢測出了禁止用於化妝品生產的原料放射性物質，食品醫藥安全處立即中斷了相關產品的銷售，並采取了產品召回措施。 7日，食品醫藥品安全處表示，日本化妝品企業FLOW FUSHI生產，海地拜克斯國際公司進口•銷售的7種“FLOW FUSHI黑色睫毛膏(MOTE MASCARA)”和3種“FLOW FUSHI黑色眼線膏(MOTELINER)”中檢測出了放射性物質“釷(元素符號Th)”和“鈾(元素符號U)”。 相關產品中確認的數據為最多每年1億分之9mSv(毫西弗特)，雖然是極少量程度，但放射性物質不能用於化妝品，因此采取了中斷銷售的措施。普通人的最大年輻射量安全標準是1mSv。食品醫藥安全處相關負責人介紹說，檢測到極少量的放射性物質，不存在現有用戶受輻射的風險。 購買該產品的消費者可以向進口公司或購買處退貨。食品醫藥安全處今後將同關稅廳、原子能安全委員會一起加強對進口化妝品的通關階段監控。在此過程中，如果從進口化妝品中檢測出放射性物質，將暫時停止銷售，並進行集中回收和檢查。

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