孫興慜因去年末的紅牌退場表露痛苦心情. January. 08, 2020 07:49. by 李元洪 bluesky@donga.com. “根本沒想到。真的很痛苦。我正在努力從這樣的情況中學到一些東西。” 對於去年年底被紅牌罰下一事，孫興慜(28歲•托特納姆熱刺隊)表示：“我會盡快忘記，為即將到來的比賽做好準備。” 孫興慜7日在接受英國媒體《每日郵報》采訪時表示。“在球隊節禮日(聖誕節附近比賽集中期間)和新年比賽期間，自己只能在球場外觀看比賽，非常痛苦。我很高興能回來。” 上月23日，孫興慜在與切爾西隊的英超比賽中因腳踢對方球員而被紅牌罰出場外，此後受到了停賽3場的處罰。去年5月和11月分別對陣伯恩茅斯和埃弗頓時，他也被紅牌罰下，僅去年一年，他就得到了3張紅牌。 5日，孫興慜通過英格蘭足總(FA)杯第3輪(64強賽)對陣2級聯賽球隊米德爾斯堡隊的比賽復出，但未能取得進球，球隊最終以1比1與對方握手言和。 對於球隊主力前鋒哈裏•凱恩(27歲)因腿筋受傷將缺席兩個月的情況，孫興慜表示，“凱恩是我們隊最重要的球員。我再也不想看到隊友受傷了。作為一名球員，不管遇到怎樣的情況，都必須做好戰鬥和競爭的準備。我在和米德爾斯堡的比賽中作為最前方攻擊手出戰，這是主教練的選擇。我只是了遵從了主教練的選擇。”

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