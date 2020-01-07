中東戰雲中特朗普的“沖動”和金正恩“冒險”肆虐的韓半島. January. 07, 2020 07:42. . 美國與伊朗的對抗，令中東戰雲密布，美國總統特朗普5日就朝鮮核問題表示：“我不認為他（朝鮮國務委員會委員長金正恩）會毀約。不過，他也有可能。”特朗普所說的，是金正恩有可能打破作為維持朝美對話局面的前提的朝鮮中止核試驗和試射洲際導彈的約定。 過去，面對朝鮮的壹系列威脅，特朗普總統壹直強調，“金正恩會遵守承諾”。這樣的他提出金正恩有可能毀約，這分明是向朝鮮發出警告的信號。更進壹步說，特朗普可能是基於美國情報當局的朝鮮動向報告，擔心朝鮮有可能進行實質性挑釁。雖然特朗普總統忙於應對伊朗的“以血還血報復”的威脅，但他仍毫不放松警惕，認為朝鮮核問題對美國來說是不可忽視的威脅。 中東矛盾的根源在於伊朗核開發。伊朗已經宣布中止履行特朗普總統於2018年5月單方面退出的核協議。至此，伊朗核問題協議擱淺。特朗普總統聲稱對伊朗的報復將給予更嚴厲的懲罰，並警告“不均衡的反擊”，也是考慮到核擴散的韁繩在中東和東北亞同時松開的最壞情況。 雖然美國擁有強大的軍事力量，但同時進行“兩場戰爭”負擔很大。因此，朝鮮核問題非常有可能在美國的關註中落後。但是，考慮到不可預測的“特朗普變數”，很難認為朝核危機指數會下降。據外媒報道，特朗普總統決定暗殺伊朗軍隊實權人物的過程令人驚愕，非常沖動。對朝鮮的應對也沒有什麽大的不同。 特朗普總統的所有關心都和年底的大選聯系在壹起。在彈劾政局下，加上周邊勸阻他的“成年人軸心”也消失了，他的“政治本能”會更加迸發。對朝鮮挑釁的懲罰可以超乎想象，也可以對朝鮮的妥協達成更寬容的協議。但是，朝鮮也壹直將這種情況當作機會。雖然短期內可能會有所收斂，但很有可能發動冒險主義，試圖利用混亂的挑釁，引導有利的談判。 隨著中東的不穩定，韓半島的局勢面臨著更大的不確定性，尤其是局面已經交給了朝美兩國首腦的沖動主義和冒險主義傾向。無論是危局，還是草率的妥協，韓國很有可能被排除在這壹過程中。原本與美國就霍爾木茲派兵和防衛費分擔額磋商等懸案堆積如山。政府應打起精神，加強韓美合作，檢查安保態勢。

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