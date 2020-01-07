親衛隊的陷井. January. 07, 2020 07:47. by 歷史學家 /. 幾天前，筆者去了壹趟位於龜尾的壹利川戰役現場。壹利川戰役是高麗和後百濟進行的最後決戰。在龜尾堡附近，洛東江被分成Y字型，周圍有壹片寬闊平坦的田野。確切的戰鬥現場雖未查明，但大致推斷出這周圍田野的某個地方。後三國時代非常有趣。當時，弓裔、甄萱、王建等具有個性的領袖和像庾黔弼這樣的名將登場亮相。多次在戰術上也發生了非常有趣的激戰，像公山城、曹物城戰役等戲劇性戰鬥也很多。 盡管如此，後三國時代還是充滿了謎團。因為是激變期，所以似乎留下的記錄不夠多。封面是趣味十足的，但真正打開書，內容太差了。甄萱的失敗是諸多謎團之壹。甄萱是後三國時代最偉大的戰爭英雄，他的鐵騎軍最強。在與圍繞新羅與高麗展開的激烈競爭中，甄萱也取得了勝利。但奇怪的是甄萱沒能治理占領的新羅。盡管後來連攻來的王建都予以痛擊，但新羅的大部分地區還是向王建投降了。 甄萱率領著壹支強大而忠誠的鐵騎軍團。這意味著親衛勢力非常強大。盡管如此，王位還是因為兒子們的政變而被奪走。雖然很難知道確切的情況，但從推測來看，歷史中經常會出現戰爭勝利而政治失敗、征服領先而統治落後的事例。這種不幸發生的原因之壹，就是親衛勢力的依賴癥。在戰鬥中忠誠的親衛軍團是勝利的源泉，也是全部。但統治需要包容所有人。戰場上存在勝者和敗者，明確的敵人和我軍。但在社會上，這壹界限模糊。這是世人皆知的明擺著的道理，但要付諸實踐並不容易。如果被親衛勢力包圍，與戰場不同，在宮廷連控制親衛勢力都很難。400年後的李成桂也被兒子和親衛勢力奪走了王位。因為他沒有體會國王和首長的差異。

한국어