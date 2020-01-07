讓博若萊新酒風靡全球的“法國葡萄酒皇帝”杜寶夫先生去世. January. 07, 2020 07:48. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 被譽為“博若萊葡萄酒皇帝”的世界級葡萄酒經銷商喬治•杜寶夫(Georges Duboeuf)當地時間4日在其位於法國的家中因腦溢血去世。享年87歲。杜寶夫是讓法國葡萄酒在全世界流行的巨商。特別是，他將在勃艮第州的博若萊地區剛出產的葡萄酒“博若萊新酒(Beaujolais Nouveau)”培育成國際知名品牌。 據《法新社》等媒體報道，杜寶夫1933年出生在法國東部長榭，6歲開始幫助經營葡萄農場的家族長大。10歲以後，他不僅負責制作葡萄酒，還負責騎自行車把葡萄酒送到地區內的餐廳。在此過程中，他不僅掌握了生產葡萄酒的知識，還獲得了區分優質葡萄酒的嗅覺和對葡萄酒流通•營銷的與眾不同的感覺。 長大成人後，他給自己起了個名“Winery”。以強調嚴格品質及徹底衛生管理的葡萄酒鑄造為龍頭，使事業不斷發展壯大。上世紀50年代他成立了葡萄酒生產者協會，帶頭宣傳博若萊地區產的葡萄酒。 值得一提的是，杜寶夫還傳播了喜歡紅酒的新方式，得到了廣泛的響應。一般葡萄酒要經過長時間的發酵才能味道好，才是高級的葡萄酒。但他註意到法國博若萊地區的傳統文化，即直接飲用剛生產的葡萄酒。他將之前沒有的概念“新鮮葡萄酒”商品化，將“博若萊新酒”培育成新的葡萄酒品牌。 因每年秋天用收獲的葡萄制作後，不等到第二年發酵熟成，而是在11月份直接喝的博若萊新酒的高漲人氣，原本比波爾多地區知名度低的博若萊地區的其他紅酒也獲得了很高的人氣。他還擴展了博若萊新酒節，使其成長為世界級的葡萄酒活動。BBC報道說：“他2018年將公司傳給兒子的時候，每年向全世界銷售的葡萄酒達3000萬瓶。”博若萊葡萄酒協會“Inter Beaujolais”主席多米尼克•皮龍對故人追思道，“(杜寶夫先生)將博若萊的旗幟插遍全世界。”

한국어