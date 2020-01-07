回歸的孫興慜表現平平未能取得進球. January. 07, 2020 07:48. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 孫興慜(28歲•托特納姆熱刺隊)在自己的新年首場比賽中未能取得進球。 6日，孫興慜在英國米德爾斯堡的河畔球場舉行的英格蘭足總(FA)杯64強戰與米德爾斯堡隊(2級聯賽)的客場比賽中，進行了2020年首場正式比賽。去年12月23日，他在與切爾西的英格蘭足球超級聯賽(EPL)比賽中，因粗魯的犯規被罰下場，受到了停賽3場的處罰。 托特納姆熱刺隊的主炮手哈裏•凱恩2日在與南安普敦隊的英超比賽中因腿筋受傷而失去戰鬥力，在這種情況下作為最前方攻擊手出場的孫興慜雖然在中路和邊面來回移動，但未能得分。孫興慜創造出了球隊中最多的關鍵傳球(決定性傳球)4次，但射門只有1次。下半場第5分鐘，托特納姆熱刺隊被米德爾斯堡隊阿什利•弗萊徹先拔頭籌，下半場第16分鐘，盧卡斯•莫拉扳回一球，最終雙方以1比1握手言和。由於64強比賽沒有加時賽，因此15日熱刺隊需要與米德爾斯堡隊進行重賽。 熱刺主帥何塞•穆裏尼奧表示，“很遺憾凱恩因傷缺席比賽。孫興慜和莫拉不是那種凱恩風格的球員。”凱恩是能在最前方拿球、傳球、射門的正統前鋒(中鋒)，而孫興慜和莫拉的主要位置是擅長從邊路往中路移動，並射門得分的邊路攻擊手(邊鋒)。 托特納姆熱刺隊(英超第6位)在FA杯重賽之前，將於12日與本賽季聯賽保持不敗的利物浦(19勝1平)進行英超比賽。在那場比賽中，孫興慜和最近轉會到利物浦的南野拓實(25歲•日本)能否實現韓日前鋒之間的對決也備受關註。

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