實地探訪三星收購的哈曼. January. 07, 2020 07:48. by 柳根亨 noel@donga.com. “除了三星在文件上擁有(哈曼)的事實外，我們每個人的工作方式幾乎沒有改變。” 在三星2016年全面收購的汽車相關電裝(汽車用電子用品)企業“哈曼(Harman)”的美國加利福尼亞山景城矽谷中心，記者見到的Future Experience組長斯蒂芬•馬丁先生對於三星收購後的變化說了上述這一番話。哈曼雖然進入了三星這一全球集團的籬笆院內，但公司內部的創意性和自律性受到了尊重。 斯蒂芬組長表示：“三星通過80億美元(當時約9萬億韓元)規模的投資收購了哈曼，但並沒有強行要求實行三星的方式，這是因為三星理解革新的本質。三星相信哈曼的獨立性在於激發技術革新。” 事實上，記者在哈曼矽谷中心看到一半以上的員工座位都是空著的。因為，他們正在實行由自己決定工作時間的自律工作制。另外，還維持著無論在外部何處只要工作就可以的矽谷的普遍工作形態。 三星收購哈曼是李在镕副會長在2016年被選為登記理事後首次親臨陣線指揮的作品。以此次成功的經驗為基礎，李副會長於去年8月指出三星的4大未來增長事業是人工智能(AI)、5G移動通信、生物、半導體中心電裝零部件事業。 進入哈曼公司之前曾在三星工作了4年的斯蒂芬組長說：“我從未想象過放棄汽車制造業的三星會收購研究汽車相關電裝技術的哈曼。展開超越警戒的想象，並實現這種想象的領導力，將會讓三星的未來變得更加強大完美。” 哈曼在三星收購當時的2017年第二季度(4月至6月)營業利潤率僅為0.47%，但今年第三季度上升至3.8%。營業利潤也增至1000億韓元規模，是當時的10倍。 值得一提的是，JBL、AKG調諧等哈曼的世界頂級音響技術，在與三星的電子產品相遇後正在不斷進化。在無線音響市場上，公司去年創下了35.7%的占有率，連續4年占據市場占有率(以數量為準)第一位。不僅如此，隨著電動汽車時代的來臨，成為未來新產業的電裝產業和互聯汽車領域正在快速發展。斯蒂芬組長說：“在收購之前，三星在引進優秀人才方面落後於谷歌、亞馬遜、蘋果等企業，但現在擁有從配件到產品都能綜合嘗試的三星十分強勁，彼此相互吸引。感覺要進入矽谷大聯盟。”

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