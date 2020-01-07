韓國情報部門：“朝鮮新戰略武器有可能是多彈頭洲際彈道導彈”. January. 07, 2020 07:48. by 趙東住, 李知訓 djc@donga.com,easyhoon@donga.com. 韓國情報部門分析認為，朝鮮國務委員會委員長金正恩在年底的馬拉松中央全會上宣布的“新戰略武器”是以多個核彈頭同時攻擊多個目標的洲際彈道導彈（MIRV）。據悉，情報當局還認為，金正恩預告的“沖擊性實際行動”是廢除暫停核試驗和試射導彈。 自由韓國黨幹事李恩宰6日表示，情報部門就金正恩去年12月28日至31日主持召開的黨中央第七屆第五次全體會議向國會情報委員會報告了上述分析結果。據李恩宰透露，情報部門認為，朝鮮正在持續開發最新型洲際彈道導彈和潛射彈道導彈，如果朝美關系惡化，朝鮮有可能公開多彈頭洲際彈道導彈。金正恩曾在全體會議上向美國表示，“不久將看到新的戰略武器”。 據悉，情報部門在非公開報告中稱，“全體會議預告了朝鮮不能放棄核武器並將持續加強核遏制力”，並認為朝鮮對於以對朝制裁和核（廢棄）進行交換的方式的談判表明了不可接受的立場。李恩宰表示，情報部門對金正恩強調的國防建設目標表示，朝鮮將維持核遏制力動員態勢，但是會克制針對美國進行先發制人打擊等極端性挑釁發言。

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