跨過“字幕墻”的奉俊昊導演這次跨過了好萊塢墻，《寄生蟲》獲金球獎最佳外語片. January. 07, 2020 07:48. by 李?? baltika7@donga.com. 電影《寄生蟲》榮獲美國金球獎最佳外語片獎。這是韓國影視作品首次在向電影•電視類節目頒獎的金球獎中獲獎。獲得戛納電影節金棕櫚獎的《寄生蟲》此次斬獲金球獎，這被認為是韓國電影在美國好萊塢電影界也能取得成功的體現。 5日(當地時間)，主管金球獎的好萊塢外國記者協會(HFPA)發表了在美國洛杉磯舉行的第77屆金球獎頒獎典禮上獲得最佳外語片獎的《寄生蟲》。寄生蟲與西班牙著名導演佩德羅•阿莫多瓦爾執導的《痛苦與榮耀》、《別告訴她》、《悲慘世界》、《燃燒女子的肖像》等影片一起角逐最佳外語片。 奉俊昊導演發表獲獎感言說：“字幕壁壘並不是障礙。只要克服了那一寸高的障礙—字幕，你就能看到很多更讓人驚嘆的電影。我認為我們只用一種語言。這語言就是‘電影’。” 但是一同入圍的導演獎和劇本獎卻未能獲獎。最佳導演獎被電影《1917》的導演薩姆•門德斯收入囊中，最佳劇本獎由《好萊塢往事》的導演昆汀•塔倫蒂諾獲得。 由於《寄生蟲》獲得金球獎，因此，能否在2月9日(當地時間)舉行的第92屆奧斯卡金球獎頒獎典禮中獲獎也備受期待。《寄生蟲》入圍了國際電影獎(原最近外語片獎)和最佳原創歌曲獎的預備候選名單，本月13日最佳導演獎、最佳原創歌曲獎等所有部門的最終候選名單將對外公布。

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