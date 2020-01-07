伊朗表示“不會遵守核協議”，核危機再次爆發. January. 07, 2020 07:49. by 開羅=常駐記者 李世炯、華盛頓=常駐記者 李正恩 turtle@donga.com,lightee@donga.com. 伊朗在當地時間5日表示：“不會遵守2015年7月與美國、英國、法國、中國、俄羅斯、德國等6個國家簽訂的核協議（JCPOA，壹攬子共同行動計劃）的協議。”伊朗為了應對兩天前美國用無人機炸死革命衛隊“聖城旅”司令卡西姆·蘇萊馬尼，打出了開發核武器的牌。2018年5月，美國總統特朗普單方面退出，由此陷入危機的核協議在時隔4年半後面臨完全擱淺的危機。 伊朗政府當天發表聲明說，“伊朗將不遵守離心機數量、鈾濃縮濃度等相關限制”，“伊朗的核開發計劃不受任何限制。”也有分析認為，美國為防止伊朗核開發，可能會對核設施進行轟炸。 另外，特朗普在推特上寫道：“如果伊朗攻擊美國人和美國設施，將以迅速、完整和不均衡的方式（dispropotortionate manner）予以反擊。”其核心要義是，相比伊朗的攻擊，美國將以更過分和強烈的方式予以回敬。美國國防部決定向中東增派陸軍特殊作戰司令部下屬的第75突擊團的壹個中隊（150∼200人）。 當天，在伊拉克巴格達的美國大使館附近也遭到3枚火箭彈襲擊，可能是親伊朗民兵所為。具有親伊朗傾向的什葉派占多數的伊拉克議會通過了“美軍撤退決議案”。但即使伊拉克政府接受議會決議案，美軍也不會退出。特朗普總統表示，如果伊拉克要求美軍撤軍，將實施“前所未有的制裁”，拒絕撤軍。

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