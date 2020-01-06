決定大韓民國未來的總選D-100（倒數100天），期待沒有歪曲民意的公平競賽. January. 06, 2020 07:38. . 距離第21屆國會議員總選舉還有100天。共同民主黨以4名議員兼任部長宣布不參加競選為契機，正式開始了公推大換血。自由韓國黨代表黃教安針對黨內外組建緊急對策委員會的要求，宣布“參加首都圈險地選舉”。昨天創黨的新保守黨亮相後，將正式開始討論中立、保守勢力的整合問題。目前，議會選舉格局還處於難以預測的混亂狀態。 4·15議會選舉具有對迎來執政第四年的文在寅政府進行中間評估的性質。國民對經濟、外交、安保等政策成果的判斷將體現在選票上。此次議會選舉具有時代意義，即從前總統樸槿惠被彈劾後持續3年左右的分裂和矛盾的泥潭中擺脫出來，渡過了“彈劾之河”。議會選舉投票將成為要求大韓民國重新整頓隊伍、重新崛起的嚴峻信息。 朝野都迫切需要在議會選舉中取得勝利，因此，歪曲民心的企圖尤其令人擔憂。首先，青瓦臺和政府應該克制可能對選舉產生影響的政策執行或行動。有可能用於選舉的施惠性、善心性政策將提供不公正是非的火種，其後遺癥將對國論的統合產生負面影響。由於檢察廳對官權介入蔚山市長選舉的疑惑進行調查，國民對公正選舉管理的要求越來越高。 在野黨也應該采取提出合理對策和展望的積極戰略。如果因為無法放棄眼前的利益和既得權，以四分五裂的狀態分裂選民的投票，將難逃歷史的詬病和責任。如果只依賴於政府和執政黨的失政的舊慣性，議會選舉格局就不是“審判執政勢力”，而是隨時都有可能變成“審判在野黨論”。 選舉的勝負取決於如何超越政治工學層面，體現時代精神。讀懂了滔滔民心底流的政治勢力掌握了選舉的主導權。相反，如果滿足於既得權，民心就會飛來鞭策。更何況，此次議會選舉將成為兩年後總統選舉的前哨戰。這就是今後各政黨要在公推革新和變化上壹決勝負的原因。國民也應該冷靜、慎重地判斷，什麽樣的政治勢力能夠負責和引領大韓民國的未來。

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