蹩腳的公正，偏頗的公正. January. 06, 2020 07:40. by 高基貞記者 koh@donga.com. 被稱為“神仙也羨慕的工作單位”的韓國銀行，以盲選方式選拔新職員。應聘簡歷中不能填寫畢業學校等個人識別信息。筆試分數實際上決定著當選與否。其宗旨是為了給所有人提供公平的機會。但是，韓國銀行方面表示，在采用盲選制度後，合格者集中於首爾大學經濟學系的現象更加嚴重。因為筆試方式更有利於該專業。韓國銀行也像其他組織壹樣，人事、總務工作做得好的人、對外工作做得好的人和組織管理做得好的人都需要。以目前的招聘方式，用戶的選拔權，除特定集團外，其他應聘者合格的可能性都將受到限制。意圖是公正的，結果卻不太公正。 公共機構盲選招聘在文在寅總統就任後的2017年6月被全面引進。比較其前後結果，8大金融公共企業的SKY（首爾大學、高麗大學、延世大學）比重從28.1%減少到了22.1%。但是，如果只看就業準備生們特別喜歡的首爾5家金融公企業（金融監督院、KDB產業銀行、韓國進出口銀行、IBK企業銀行、存款保險公司），除企業銀行之外的4家金融公企業的比重為50%左右，不是有所提高就是了無變化。如果再加上韓國銀行，“韓金產進（韓國銀行、金融監督院、產業銀行、進出口銀行）的SKY傾向正在加劇。 文在寅2日在新年聯合見面會上表示：“支持增長的動力——創新，就是對公正的信任。”支撐創新的不是“對監管改革的信任”，而是“對公正的信心”，這讓人困惑不解。總之，今年是文在寅政府核心議程“公正經濟”的第四年。公平經濟的本質是通過政府幹預來阻止和糾正不公平的資本市場行為。要想對公正產生信任，就必須有壹個具有體驗性的、反復確認成果的過程，而此前中小企業和小工商業者是否經受了公正經濟的洗禮，情況是否好轉，值得懷疑。 要想對公正產生信任，就要考慮公正經濟的手段是否公正。去年年末，國民年金基金運用委員會表決了以參與經營為目的的股東權行使方針。內容是國民年金可以要求企業解雇理事等。即，用公共資本控制民間資本。如果因資本的越軌行為導致企業價值受損，當然要行使股東權限。問題是，具有對政權影響力失去防範的支配結構和決策結構的國民年金，能否起到公正審判者的作用。 運營比國家預算更多的700萬億韓元基金的國民年金基金運用本部長，與國民同意與否無關，由保健福利部長隨意任命。因此，雖然不斷有人指出，比起部長人事驗證，更需要對基金運營本部長進行人事驗證，但政府和政治圈至今置之不理。總統任命的國民年金公團理事長壹職在現政府執政以後，幹脆淪為論功行賞的職位。曾在全州擔任過第19屆國會議員的金成柱理事長上周表示“要參加總選”，表示了辭意。國民年金公團在全州。 就像政府在平昌冬奧會上因女子冰球南北聯隊而遭遇“公正逆風”壹樣，判斷公正還是不公正的標準只能是多元的。在許多參與者以各種形式參與的市場中，很多時候，公平公正往往更難用善意和政策的意願來判斷。正如社會主義經濟對價格的控制壹樣，其結果可能更加不公正。更不用說只做公正樣子的蹩腳的公正和把公正的尺度只放在對方身上的偏頗的公正。

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