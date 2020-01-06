卡特2020年首次登場，成為NBA歷史上唯一一名連續四個年代裏都有登場比賽的球員. January. 06, 2020 07:39. by 黃奎引 kini@donga.com. 文斯•卡特(43歲•亞特蘭大老鷹•198公分)成為美國職業籃球(NBA)歷史上唯一一名四次經歷10年代(Decade)的球員。 卡特在5日主場對陣印第安納步行者隊的比賽中，在第一節比賽結束前6分30秒踏上球場。這是1998~1999賽季出道的卡特在經歷了90年代、00年代、10年代後，在2020年比賽時登場的瞬間。亞特蘭大球迷以起立鼓掌的方式迎接了他。亞特蘭大隊前一天在波士頓進行了新年首場比賽，但卡特沒有上場。1998年，卡特在新秀榜上排名第5位，被金州勇士隊選中，加盟後卡特立刻被交易出去，並作為多倫多隊球員獲得最佳新秀稱號。 正如卡特在“加拿大飛人”的外號所說的那樣，卡特原本在扣籃方面是獨一無二的存在。為了向全國展示他的扣籃動作，NBA事務局甚至在2000年全明星賽之前，恢復了中斷兩年的扣籃大賽。卡特在2000年悉尼奧運會上代表美國出戰，面對法國身高218公分的弗雷德裏克•韋斯，他大膽地騎扣對手得分，一度成為話題。 隨著年齡的增長，全盛時期的華麗面貌已經難以尋覓，但威望並沒有消失。這就是為什麽像亞特蘭大這樣年輕的球隊仍然需要卡特的原因。除卡特外，亞特蘭大現役球員中有4人是卡特加入NBA賽場後出生的。卡特在上一個休賽期與亞特蘭大隊達成協議，將合同延長一年，因此他也成為第一個在NBA賽場上迎來第22個賽季的球員。 在當天的比賽中，東部排名墊底的亞特蘭大隊以116比111爆冷戰勝步行者隊。卡特上場18分02秒，得到3分3個籃板。

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