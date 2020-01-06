美國大學生通過奉俊昊的電影學習韓國語. January. 06, 2020 07:39. by 申亞衡記者 abro@donga.com. 奉俊昊導演(51歲•照片)的4部電影將作為美國名牌大學佐治亞理工大學的教材使用。 該校在美國時事周刊《美國新聞與世界報道》評選的“2020美國大學評估優秀公立大學”中排名第5位。據美國僑民媒體《新聞報道》3日(當地時間)報道，佐治亞理工大學針對今年大四學生開設了高級韓語講座《韓國電影：奉俊昊特輯》。 學員們將學習去年5月獲得戛納國際電影節金棕櫚獎的電影《寄生蟲》(2019年)、《殺人回憶》(2003年)、《怪物》(2006年)、《母親》(2009年)等奉導演的4部代表作。聽課申請時間為本月3~10日，即使不是在校生也可以聽講。 佐治亞理工大學內的韓國語講座始於2002年，最初由韓裔學生主導。之後規模逐漸擴大，出現為外國人開設的4年課程、以及從2013年開始開設的在線1年級課程等，現在已經成為正式的副專業。在這所學校講授韓國語的金龍澤教授解釋了開設講座的理由，“進行以電影為素材的韓國近現代史授課，我還是第一次。奉導演獲得金棕櫚獎，並獲得奧斯卡提名，現在的他比任何時候都受到學生們的關註。”《寄生蟲》還成為下月9日舉行的第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮國際電影獎(原最佳外語片)及最佳原創歌曲獎的預備候選。 最近美國名牌大學接連開設了以韓流為主題的課程。 去年2月，美國加利福尼亞大學伯克利分校(UC伯克利)以韓國偶像組合防彈少年團(BTS)為主題舉辦了《下一代領導者：防彈少年團(Next Generation Leaders：BTS)》講座。

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