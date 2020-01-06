伊朗：“目標是35處美國設施”；特朗普：“瞄準了52處伊朗設施”. January. 06, 2020 07:39. by 開羅=常駐記者 李世炯、華盛頓=常駐記者 李正恩、申娜莉記者 turtle@donga.com,lightee@donga.com. 美國在當地時間3日用無人機襲擊清除伊朗革命衛隊“聖城旅”司令加西姆·蘇萊馬尼之後，美國與伊朗的矛盾愈演愈烈、走向極致。兩國相互提出了攻擊對方的目標數字，燃起了攻擊意誌。 據伊朗塔斯尼姆通訊社4日報道，負責革命衛隊南部克爾曼省地區的司令古拉姆·阿裏·阿布哈姆紮說：“伊朗軍隊可以襲擊中東地區35個與美國有關的目標，特拉維夫（以色列最大城市）也在襲擊範圍之內。”同壹天，革命衛隊副司令阿裏·法達比也通過伊朗國家電視臺說：“伊朗偉大的抵抗陣線（意指親伊朗民兵）已做好進行強烈報復的準備。” 據美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道，當天發生了針對伊拉克阿爾巴拉德空軍基地和美國大使館所在的“綠區”的火箭彈襲擊。具有伊拉克親伊朗傾向的什葉派民兵“真主旅”警告伊拉克軍人，讓他們“距離伊拉克境內所有美軍部隊1公裏以上”。 美國總統特朗普公開表示，如果伊朗進行報復，將立即予以應對。特朗普當天在推特上說，“伊朗長期以來壹直是個令人頭痛的問題”，“為防範伊朗可能攻擊美國人或美國的資產，美國已經把伊朗的52個設施作為攻擊目標予以瞄準。”另外，美國決定向中東增派82空降部隊所屬的3500名快速反應兵力，與此前從科威特出發的700名兵力會合。 美國國土安全部警告伊朗可能發動網絡攻擊，並發布為期兩周的國家恐怖主義預警系統。不過，國土安全部代理部長查德·沃爾夫表示，“目前沒有情報顯示對美國本土構成具體而可信的威脅”。特朗普政府的主要外交安保負責人似乎在致力於宣傳空襲的正當性，將不良後果最小化。美國國務卿邁克·蓬佩奧接受CNN等采訪時聲稱：“蘇萊馬尼正在謀劃攻擊美國首都華盛頓的計劃。” 對此，韓國外交部5日在第壹次官趙世暎的主持下召開了對策會議，決定組建應對伊朗情況的對策班，維持24小時緊急狀況對應體制。6日，國防部、產業通商資源部、國土交通部、海洋水產部等相關部門將召開聯合對策會議，討論政府層面的全方位對策。政府壹名相關負責人表示，“目前正在多方面討論對霍爾木茲海峽共同防衛的貢獻方案”，暗示有可能討論派兵之外的某種方式的貢獻。

한국어