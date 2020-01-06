“弄清18周歲高中生選民的需求”成為議會選舉新變數. January. 06, 2020 07:39. by 朴晟鎭 psjin@donga.com. 隨著公職選舉法的修改，滿18歲的選民成為4•15議會選舉的新變數。第20屆議會選舉時，19歲的選民在全體選民中僅占1.6%(67.7326萬人)。但是，如果選舉年齡下調，50多萬選民新進入選舉，“十多歲選民”將超過100萬名。各黨正在密切關註他們的選票投向何處，並著手開發“針對型公約”。 以第20屆議會選舉為準，滿18歲的選民在全體選民中僅占1.1%。這是考慮到統計廳去年4月末統計的17周歲人口為53.2295萬名而得出的數據。4•15議會選舉投票權的對象是2002年4月16日前出生的人。雖然絕對數字不大，但首批“高中生投票”的象征性意義不小。 對於18周歲選民投票產生的波及效果，各方的意見不一。明知大學政治外交系教授申律表示：“韓國的高三學生無暇顧及政治。只有改變考試制度、教育制度，18歲才能真正關註政治。”只是滿19歲的投票率還在繼續增加。據中央選舉管理委員會透露，滿19歲的選民在以往幾屆議會選舉中的投票率分別為18屆33.2%，19屆47.2%，20屆53.6%。“10多歲不投票”的俗語正在被打破。總統選舉中，分別為17屆54.2%，18屆74.0%，19屆77.7%，10多歲的投票率正在提高。 對降低選舉年齡是否有利於進步陣營的分析也多種多樣。韓國蓋洛普民意監測上月20日公布的民意調查結果顯示，19歲至29歲的政黨支持率為共同民主黨33%，自由韓國黨9%。但是，對文在寅總統履行職務的評價中，肯定評價為41%，否定評價為40%，旗鼓相當。申教授說：“因為絕對數字不是很大，所以不會對朝野兩黨產生特別有利或不利的影響。”也有人預測，由於引入準聯動型比例代表制，“死票(廢票)”的可能性減少，因此選票可能會分散到10多歲年輕人支持的新的小政黨。 另外，選舉管理委員會為了防止副作用，強調了完善立法的必要性。也就是說，有必要采取措施，在禁止利用公務員地位進行選舉運動的條款中將私立學校教員納入其中，禁止他們在高中發放預備候選人名片，禁止在高中圍墻上張貼選舉運動用橫幅等。選管委計劃於15日召開選舉綜合對策會議，發表有關18周歲選舉權年齡下調等綜合對策。

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