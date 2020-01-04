埃斯珀：“根據金正恩的行動考慮恢復韓美聯合軍演”. January. 04, 2020 07:45. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、黃仁瓚記者 lightee@donga.com,hic@donga.com. 美國國防部長馬克·埃斯珀就朝鮮國務委員會委員長金正恩的“新戰略武器”發言，暗示了重啟大規模韓美聯合軍事演習的可能性。這是美國國防部首長首次就朝美無核化談判局面中縮小、中斷的聯合軍事演習表明重啟的可能性。 埃斯珀當地時間2日在接受微軟全國廣播公司節目（MSNBC）的采訪時，當主持人提到朝鮮開發遠程導彈等問題並問及“是否應該恢復與韓國的聯合軍事演習”時，他回答說：“這是今後根據金正恩的行動可以明確了解的問題。”他說：“為了打開與朝鮮的外交之門，以不影響我們根本力量的方式縮減至今的訓練是事實”，“但是這會根據今後幾個月內的情況發展，由我們進行討論。”此前埃斯珀還在接受福克斯新聞臺采訪時表示：“對美國兵力遏制朝鮮壞行為的戰備狀態，我表示確信”，“他們維持著如果有需要今天晚上馬上可以戰鬥的準備狀態。” 美軍參謀長聯席會議主席馬克·米利表示，“我確信陸海空三軍都保持著高水平的準備態勢”，對埃斯珀的講話表示贊同。當被問及是否采取措施提高對美國本土的防禦能力時，他再次強調：“我們的防禦力量足以防禦本土。” 對此，朝鮮表示強烈反對。朝鮮《勞動新聞》3日聲稱，“軍事攻勢是‘正面突破戰’取得勝利的重要擔保”，“對於侵害共和國尊嚴和生存權利的行為，必須給予立即、強有力的打擊。”為了在金正恩在新年強調的正面突破戰中取得勝利，朝鮮正在施壓，如果今後韓美聯合軍事演習得以重啟，將立即采取強有力的對應措施。

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