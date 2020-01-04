斯洛文尼亞特級VS希臘怪人...粉絲的心也“砰砰”. January. 04, 2020 07:47. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 兩名“歐洲派”球星正強烈動搖著2019-2020賽季美國職業籃球(NBA)賽場。 本賽季的NBA全明星賽將成為“斯洛文尼亞特級”盧卡•東契奇(21歲•達拉斯獨行俠)和“希臘怪人”雅尼斯•阿德托昆博(26歲•密爾沃基雄鹿)的舞臺。 據NBA秘書處3日公布的全明星投票中期統計情況顯示，東契奇以107.3957萬票占據NBA所有球員的第一名，阿德托昆博以107.3358萬票排名第二。被認為是此次常規賽最有價值球員(MVP)最熱門候選人的兩位選手的票數差距只有599票，因此預計到投票結束的20日(當地時間)為止，兩人之間的競爭會愈發激烈。 上賽季新人王得主東契奇在出道第二年就與阿德托昆博、勒布朗•詹姆斯(36歲•洛杉磯湖人)、詹姆斯•哈登(31歲•休斯敦火箭)等實力派巨星並駕齊驅。得到29.1分(第3位)、9.6個籃板球(第17位)、8.9次助攻(第3位)，展開平均三雙級活躍表現的東契奇本賽季帶領獨行俠隊占據西部聯盟第5位(22勝12負)。而上賽季獨行俠隊在西部聯盟15支球隊中僅排名第14位。 去年12月，東契奇連續20場比賽達成20分、5次助攻和5個籃板的現象級數據，甚至超過了“籃球皇帝”邁克爾•喬丹在1988∼1989賽季創造的連續18場的紀錄。從控球後衛到力量型前鋒，“萬能型”東契奇很難讓人相信他還只是一名兩年級生，而事實上他已早早預訂了新一代超級巨星的位置。 連續兩年向常規賽MVP發起沖擊的阿德托昆博目前以得分第2位(30.4分)、籃板球第6位(13個)帶領密爾沃基隊成為目前NBA總勝率最高的球隊(31勝5負)。根據籃球統計網站“Basketball reference”的本賽季MVP預測，截至3日，阿德托昆博獲得MVP的可能性為42.6%，力壓哈登(31.8%)和詹姆斯(9.1%)，位居榜首。而一度被視為阿德托昆博的弱點的三分球命中率，也從上賽季的25.6%上升到了本賽季的33.1%，顯示出了進一步發展的樣子。 在上賽季的全明星投票中排名第一的詹姆斯在當天公布的結果中以102.0851萬票名列第三。以NBA最高身高(226厘米)而成為話題的塔科•法爾(25歲•波士頓凱爾特人)以11.0269萬票，在東部地區前場球員中排名第6位，證明了其人氣。 本賽季全明星賽將於2月17日(韓國時間)在美國芝加哥聯合中心舉行。

한국어